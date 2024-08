Kühtai (ots) -Seit diesem Sommer gibt es im Kühtai eine besondere Attraktion: Eine der weltweit größten Mutterkühe mit Kalb aus heimischem Lärchenholz wartet auf 2.334 Metern Seehöhe.Das Kühtai ist bekannt als der höchstgelegene Wintersportort Österreichs und zieht nicht nur Skifahrer, Snowboarder und Rodler an. Auch im Sommer kommen viele Bergliebhaber aus den heißen Tälern in die kühleren Höhen. Jetzt bietet das Kühtai eine neue Attraktion: eine 6,5 Meter hohe begehbare und bespielbare Mutterkuh mit Kalb. Kinder können die Kuh mit Leitern und Seiltreppen erklimmen und über Rutschen wieder hinuntergleiten. Neben der großen Kuh gibt es auch ein Kalb, das als Spielgerät genutzt werden kann. Bei der Herstellung wurde auf Regionalität geachtet und heimisches Lärchenholz verwendet, das sich unter anderem durch seine Festigkeit auszeichnet.Die hochalpine Kuhfamilie ergänzen drei Meter hohe Holzbuchstaben. Die Buchstaben bilden das Wort "KÜHTAI" und bieten Möglichkeiten zum Klettern, Schaukeln, Rutschen und Verstecken. Sie sind nicht nur Spielgeräte und Sitzgelegenheiten, sondern auch beliebte Fotomotive. Die gesamte Anlage hat das Tiroler Unternehmen Sunkid geplant und gebaut, das auf Freizeitattraktionen spezialisiert ist.Zudem gibt es zwei Holzkugelbahnen, die 30 und 40 Meter lang sind. Diese Bahnen zeigen spielerisch Elemente der Almwirtschaft wie Heurechen, Bänderzaun, Heuraufe oder Butterfass und lassen auch Kuhglocken erklingen."Der Sommer wird auch für unser Wander- und Skigebiet immer wichtiger. Wir haben einen stimmigen und nachhaltigen Anziehungspunkt geschaffen, der sich sehr gut in unsere hochalpine Landschaft einfügt und vor allem unsere jungen Gäste begeistern wird", betont Geschäftsführer Philip Haslwanter.Die neue Kühtaier Sommer-Attraktion befindet sich direkt bei der DreiSeen-Hütte auf 2.334 Meter. Die neue Kinder-Erlebniswelt ist von der Bergstation der DreiSeenBahn in wenigen Gehminuten auf einem familientauglichen Weg erreichbar.Pressekontakt:GF Mag. Philip HaslwanterBergbahnen Kühtai GmbH, 6183 Kühtai 48Tel.: +43/5239/5229, Mail: bergbahnen@lifte.atwww.lifte.atOriginal-Content von: Bergbahnen Kühtai GmbH & Co Kg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100021105/100922025