Medscape, der weltweit führende Anbieter von Gesundheitsinformationen, hat Affinity eingeführt, eine neue unternehmenseigene Plattform zur Analyse der Verhaltensmuster seiner registrierten Mitglieder im Gesundheitswesen. Affinity bietet nahezu in Echtzeit organische Nutzungsdaten über eine Mitgliederzahl von über 13 Millionen Fachleuten im Gesundheitswesen außerhalb der Vereinigten Staaten. Die Plattform soll Dritten dabei helfen, zu verstehen, welche Inhalte und Themen Fachleute im Gesundheitswesen interessieren und wie ihre Präferenzen je nach Gerät, Fachgebiet und Land variieren.

Affinity wird über benutzerfreundliche Dashboards dargestellt und verwendet Daten aus dem registrierungsbasierten Medscape Global Network. Es erfasst und leitet Nutzeraktivitäten und Konsumdaten innerhalb des Netzwerks weiter, um wertvolle Einblicke in wichtige Zielgruppen zu erhalten. Egal, ob Sie sich auf die breite Fachkraftbasis von Medscape oder auf bestimmte Berufsgruppen konzentrieren, Affinity bietet ein tieferes Verständnis ihrer Präferenzen im digitalen Bereich.

"Das Medscape Global Network beherbergt eine beträchtliche Menge an Daten zu Navigationsverhalten und Nutzung im Onlinebereich, die über viele Jahre und Dutzende von Millionen von Benutzersitzungen gesammelt wurden", so Jeremy Schneider, Chief Commercial Officer bei Medscape Global. "Affinity macht nun zum ersten Mal aggregierte Erkenntnisse über die Inhaltspräferenzen und das Online-Verhalten von Ärzten extern für Pharmavermarkter verfügbar. Durch die Bereitstellung von verwertbaren Erkenntnissen in Echtzeit können sich Vermarkter schnell anpassen und strategische Entscheidungen treffen, die ihre Gesamteffektivität und Reichweite erhöhen."

Die Erkenntnisse aus Affinity ermöglichen es Organisationen, ihre Strategien zu verfeinern und die Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften zu verbessern. Durch die Nutzung der umfassenden Daten, die Affinity bietet, können Organisationen ihre Inhalte und ihre Öffentlichkeitsarbeit effektiver gestalten und sicherstellen, dass sie die sich entwickelnden Bedürfnisse ihrer Zielgruppe erfüllen.

Über Medscape

