Solana Kurs Prognose: Folgt der nächste Aufwärtstrend?

Solana ist eine der größten Kryptowährungen und hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von $69,1 Milliarden. Solana hat eine hochskalierbare und schnelle Blockchain, weshalb der Coin aktuell vom Memecoin-Hype enorm profitiert. Erschaffen wurde dieser Coin für die Entwicklung von dApps, DeFi (dezentrale Finanzen) und Web3-Anwendungen. Das Projekt wurde von Anatoly Yakovenko im Jahr 2017 gestartet.

Besonders beliebt ist die Chain von Solana für das Auflegen von Memecoins, da die Blockchain bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann und dazu auch noch kostengünstig ist. Solana verfügt über einen eigenen nativen Coin mit dem Namen SOL.

Was Solana aktuell so attraktiv macht

Die Kryptowährung hatte am Montag in dieser Woche besonders bluten müssen und zeitweise über 30 % an Wert verloren im Vergleich zum Vortag. Der Kurs hat sich bereits wieder etwas erholt, bietet aber immer noch die Chance auf gute Einstiege. Solana hat schon seit dem Jahr 2023 massiv an Wert gewonnen und deutlich besser performt als viele andere etablierte Altcoins.

Der Kurs befindet sich nach einem Abverkauf nun wieder im Aufwärtstrend. Solana verfügt über mehrere Unterstützungszonen, die den Kurs stützen. Experten gehen davon aus, dass sich Solana bei aktueller Lage preislich besser entwickeln wird als die anderen großen Kryptowährungen. Einige Analysten gehen davon aus, dass sich Solana bei aktueller Lage besser entwickeln könnte als Ethereum. Der Analyst MartyParty hatte zuletzt sogar eine Solana Kurs Prognose von 2.000 US-Dollar geteilt.

Allerdings ist eine solche Kurssteigerung nur wahrscheinlich, wenn die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen steigt. Daher richten vor allem spekulative Anleger ihren Fokus vermehrt auf neue Kryptowährungen mit niedriger Marktkapitalisierung. Denn hier erhoffen sich Anleger eine schnellere Vervielfachung. So geschieht dies aktuell beispielsweise beim neuen Meme-Coin Base Dawgz.

Base Dawgz: Meme Coin mit Multichain-Funktionalität

Base Dawgz ist ein neues Projekt im Kryptospace. Das Projekt macht es sich zur Aufgabe, Transaktionen über mehrere Blockchains zu ermöglichen. Zur Verfügung stehen Solana, Avalanche, Ethereum, Base und die Binance Smart Chain. Das Projekt hat bereits mehr als $2.8 Millionen von Investoren eingesammelt.

Genutzt wird die neuste Web3 Technologie, wie Wormhole und Portal Bridge, um problemlos gewährleisten zu können, dass die Nutzer über mehrere Blockchains hinweg Transaktionen durchführen können.

