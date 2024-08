EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Studie

2024er Lünendonk-Studie: q.beyond zählt zu den führenden IT-Dienstleistern Portfolio entspricht den aktuellen Kundenbedürfnissen nach Lösungen für Data & Analytics, Cloud-Transformation und Cyber Security Köln, 8. August 2024 - Für die aktuellen IT-Bedürfnisse der Unternehmen bietet q.beyond laut den Marktbeobachtern von Lünendonk das passende Portfolio an. Dazu zählt neben Lösungen für Data Intelligence und Hybrid-Cloud-Services aktuell insbesondere die Absicherung der Unternehmens-IT gegen Cyber-Security-Risiken. Hier hat sich laut der neuen 2024er Lünendonk-Studie "Der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland" die Nachfrage nach geeigneten Lösungen gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Cyber Security gewinnt schnell an Bedeutung Diese stark erhöhte Nachfrage nach umfassenden Cyber-Security-Lösungen hat q.beyond seitens mittelständischer Unternehmen zuletzt massiv gespürt. Die Leistungspalette reicht hier von der Erstanalyse und der Strategie über die Implementierung geeigneter Security-Mechanismen und -Technologien bis hin zur fortlaufenden Weiterentwicklung sämtlicher IT-Security-Services. q.beyond konnte der Studie zufolge die Positionierung als eines der zwölf umsatzstärksten IT-Services-Unternehmen Deutschlands behaupten. Vertreten sind bei dieser Erhebung Unternehmen, die mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes mit IT-Outsourcing, Hosting, Managed Services und anderen Rechenzentrums-Services am externen Markt erzielen. Erneut wuchs q.beyond im Services-Markt über dem Schnitt: Während der Umsatz der Top-25 deutschen IT-Service-Unternehmen um durchschnittlich acht Prozent zulegte, verzeichnete q.beyond beim Inlandsumsatz im vergangenen Jahr ein Plus von rund elf Prozent. Wachstum von q.beyond anhaltend hoch "Bei Themen wie der IT-Modernisierung, der Cloud-Transformation und KI sind die Wachstumsraten trotz der schwachen Konjunktur und der politischen Unsicherheit hoch. Unternehmen müssen jetzt handeln, um nicht den Anschluss zum internationalen Wettbewerb zu verlieren", so Thies Rixen, CEO der q.beyond AG. Hinzu komme die Absicherung ihrer IT gegen Cyber-Risiken: "Die dramatisch steigende Zahl an Cyber-Angriffen ist eine reale Bedrohung für mittelständische Unternehmen. Dabei steht auch das Know-how von Firmen und Institutionen im Visier. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, den deutschen Mittelstand an dieser Stelle umfassend zu schützen." Insgesamt hat Lünendonk für die jährlich erscheinende Studie über 100 IT-Dienstleister und knapp 150 IT-Verantwortliche aus dem gehobenen Mittelstand sowie aus Großunternehmen und Konzernen befragt. Die gesamte Lünendonk-Studie "Der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland 2024" steht unter diesem Link als kostenfreier Download zur Verfügung: https://www.qbeyond.de/luenendonk-studie-2024 Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, umzusetzen und zu betreiben. Unser starkes Team aus 1.100 Expertinnen und Experten begleitet mittelständische Unternehmen sicher durch die digitale Transformation. Dabei bringen wir umfassendes Know-how in den Bereichen Cloud, Künstliche Intelligenz, SAP, Microsoft, Data Intelligence, Security und Softwareentwicklung mit. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie Lettland, Spanien und Indien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



