Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) steigt am Donnerstag um +2% nach diesen positiven Nachrichten und Jubel vonseiten der Analysten. Doch was wurde konkret gemeldet? Und sollten Anleger jetzt bei dem DAX-Konzern den Einstieg wagen? Weitere Aktienrückkäufe Das zweite Quartal war ein überraschend gutes für die Allianz, wie der Versicherungsriese am Donnerstag im Rahmen seiner Ergebnisveröffentlichung mitteilte. So fuhr das Unternehmen trotz schwächeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...