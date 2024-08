Nach dem neuerlichen brutalen Absturz am Mittwoch um -35% scheint sich die Evotec-Aktie (WKN: 566480) leicht oberhalb der Marke von 5,40 € zu stabilisieren. Analysten betrachten den Titel trotz der revidierten Jahresprognose weiter optimistisch. Und am Donnerstagmorgen wartet das Unternehmen mit einer guten Nachricht auf. Ist das Schlimmste jetzt endlich überstanden? Die Gründe des Niedergangs Keine Aktie wird unter deutschen Anlegern derzeit so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...