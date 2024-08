FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch nach den Verlusten an den Vortagen wieder gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Vormittag um 0,40 Prozent auf 134,61 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,22 Prozent. Auch in anderen Ländern der Eurozone sanken die Renditen.

Die Unsicherheit an den Finanzmärkten bleibt laut Händlern hoch. Bundesanleihen hätten Schwierigkeiten, eine klare Richtung zu finden, da die Stimmung wacklig bleibe, kommentierte Hauke Siemßen, Volkswirt bei der Commerzbank. Dies zeigten die Kursverluste an den US-Aktienmärkten.

Die am Nachmittag in den USA anstehenden Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung dürften mehr Aufmerksamkeit als üblich erhalten, schreibt Siemßen. Schließlich hatte der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht Sorgen vor einer deutlichen Abschwächung der US-Wirtschaft geschürt und die Aktienmärkte auf Talfahrt geschickt. In der Eurozone stehen hingegen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender./jsl/jkr/jha/