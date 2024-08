Ethereum News: Hunderte ETH-Wallets bewegen Coins - Zusammenhang mit PlusToken-Betrug?

Viele Anleger sind am Krypto-Markt aktiv, doch wenn gleich Hunderte ETH-Wallets gleichzeitig eine große Anzahl an Ethereum Coins bewegen, dann fällt das auf. Bereits gestern hat die Krypto-Analyse-Plattform LookOnChain Alarm geschlagen, nachdem eine entsprechend große Anzahl an Krypto-Wallets auf einmal aktiv geworden ist.

Der interessante Punkt daran: Diese Ethereum-Wallets werden mit dem Betrugsfall rund um "PlusToken" in China in Verbindung gebracht. Fraglich ist nun, wer genau hinter den ETH-Bewegungen steht und wie dies in den nächsten Stunden und Tagen den Ethereum Kurs beeinflussen kann.

Nach 4 Jahren Abstinenz: PlusToken-Wallet bewegt ETH-Token

Hinter dem PlusToken-Betrugsfall, der in China über 2 Millionen Menschen betroffen hatte, steht ein sogenanntes Ponzi-Schema, bei dem gleich mehrere Milliarden Chinesische Yuan an Schaden verursacht wurden. Im August 2020 nahm die chinesische Polizei 109 Verdächtige im Zusammenhang mit diesem Betrug fest, 15 Personen wurden daraufhin verurteilt. Damals wurden Haftstrafen ausgesprochen, die eine Gefängniszeit zwischen zwei und elf Jahren beinhalteten. Ob allerdings tatsächlich alle Betrüger damals erwischt wurden, ist unklar.

LookOnChain konnte bereits am vergangenen Mittwochmorgen eine Bewegung in hunderten von Ethereum-Wallets ausmachen, die alle zu einer Krypto-Wallet mit dem Namen "PlusToken Ponzi 2" zurückzuführen sind. Im Juni 2020 wurden von dieser Wallet aus satte 789.533 ETH-Token an diese Wallets verteilt, danach gab es keinerlei Bewegungen dieser verteilten Coins.

Chinese officials are transferring over $2 billion worth of $ETH after 3.3 years.



The $ETH was seized by Chinese police during the crackdown on the Ponzi scheme PlusToken, when a total of 194,775 $BTC($11.2B), 833,083 $ETH($2.11B), 487M $XRP($252M), 79,581 $BCH(25.8M), 1.4M… pic.twitter.com/RWcRgks8Qc - ZEBACUS (@zebacuslimited) August 7, 2024

Im November 2020 wurde eine ganze Reihe an Kryptowährungen von der chinesischen Polizei sichergestellt. Nun scheint es so, als ob die Regierung Chinas diese Coins bewegen würde - eventuell, um sie nun auf den Markt zu bringen und zu verkaufen. Dies würde bedeuten, dass innerhalb der nächsten Tage oder Wochen ein Wert von über 2 Milliarden US-Dollar in ETH-Token auf den Markt gebracht werden könnte.

Sollte dies der Fall sein, dann könnten auch weitere Krypto-Werte in baldiger Zukunft bewegt und veräußert werden. Mit über 11 Milliarden US-Dollar in Bitcoin könnte dem Krypto-Markt weiterhin eine volatile Zukunft bevorstehen. Zuletzt wurden Abverkäufe der deutschen und US-amerikanischen Regierungen getätigt, die den BTC-Preis nach unten drückten.

Der Ethereum (ETH) Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Der Ethereum Kurs reagierte auf die Nachricht, dass die chinesische Regierung die ETH-Token bewegte, mit einer Korrektur, die bis gestern Nachmittag anhielt. In der Nacht konnte sich die zweitgrößte Kryptowährung der Welt zwar wieder etwas erholen, doch liegt sie trotzdem in den letzten 24 Stunden mit 3,50 % im Minus. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wird Ethereum zu einem Preis von 2.419,90 US-Dollar gehandelt.

Dies sorgt für eine starke Unsicherheit bei vielen Krypto-Anlegern. Viele suchen derzeit nach einer Ethereum-Alternative, während andere nun versuchen, günstig ETH-Token zu erwerben, bevor sich der Kurs potenziell in nächsten Wochen und Monaten wieder erholt und anzieht. Gerade angesichts dessen beobachten viele Anleger derzeit auch junge Presale-Projekte, die auf dem Ethereum-Netzwerk basieren und sich von der Konkurrenz durch innovative Ideen abheben können.

