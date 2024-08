Wentorf bei Hamburg (ots) -Seit 2002 bringt 100partnerprogramme.de Affiliates und Advertiser zusammen und ist in der DACH-Region die Suchmaschine Nummer 1. Mit dem Relaunch im August 2024 bietet die TOP-Plattform diverse neue Funktionen und wird ab dem 1.10.2024 für Advertiser kostenpflichtig. Für Affiliates bleibt die erste Anlaufstelle für lukrative Partnerprogramme, Deals und Infos rund ums Thema Affiliate-Marketing kostenfrei.Mehr Reichweite ohne Aufwand - höhere Sichtbarkeit für aktive Advertiser"Wir haben das Feedback unserer Nutzer ernst genommen: Mit dem Relaunch stärken wir aktive Advertiser", sagt 100partnerprogramme.de-CEO Jan Schust, "mithilfe alter und neuer Features können sich Advertiser, Agenturen und Netzwerke ohne großen Aufwand und zu sehr kleinen Preisen von der Konkurrenz abheben, sich sichtbarer platzieren und Businesseinnahmen maximieren."Davon profitieren auch Publisher, für die der Zugriff auf relevante Informationen nochmals vereinfacht worden ist: "Unser Team investiert in die Zukunft der Branche. Wir arbeiten kontinuierlich daran, Nutzern von 100partnerprogramme.de zum Erfolg zu verhelfen und dem Ruf als TOP-Plattform gerecht zu bleiben", so Schust.Kostenfreie Übergangsphase bis 1.10.2024 - Affiliates zahlen dauerhaft nichtsBis zum 1.10.2024 bleibt 100partnerprogramme.de weiterhin kostenlos: "Diese Übergangsphase garantiert ausreichend Zeit für einen reibungslosen Ablauf", kommentiert Schust. Unternehmensprofile, Partnerprogramme, Aktionen, Events, Ads und Jobgesuche können Advertiser dann bereits ab nur 4,99 Euro pro Monat einstellen. "Publisher werden dauerhaft kostenfreien Zugriff auf unsere Partnerprogramm-Suchmaschine behalten", so Schust.Die Funktionen im DetailProfile und Deals: Programmbetreiber, Agenturen und Netzwerke posten ihre Profile, exklusive Deals, Sonderprovisionen sowie zeitlich begrenzte Aktionen. Auf diese Art erreichen sie gezielt Partner zur Steigerung ihrer Gewinnquote.Advertiser, Agenturen und Netzwerke können ihr Profil jederzeit aktualisieren sowie mit Call-to-Action-Buttons zu ihrer Webseite und zu Netzwerken versehen. Teil des Pakets sind je nach gewählter Preis-Kategorie preislich reduzierte Ads, Ranking Boosters, Pro-Badges und Standalone-Newsletter.API-Anbindung der Netzwerke: Ab dem 1.10.2024 sinkt der Aufwand für Partnerprogramm- und Netzwerkbetreiber auf null: Dank der API-Schnittstelle integrieren die Netzwerke alle Aktualisierungen und Änderungen der hinterlegten Programme komplett automatisch. Eine Win-Win-Situation für die ganze Affiliate-Branche.Events: Die zentrale Anlaufstelle für Affiliate-Marketeers listet Konferenzen, Messen, Workshops, Webinare und Networking-Veranstaltungen der Branche. Advertiser, Agenturen und Netzwerke können dort auch eigene Events eintragen lassen.Affiliate-Jobs: Abhängig vom gewählten Preis-Modell können Advertiser, Agenturen und Netzwerke ab Herbst 2024 Stellenangebote für Affiliate-Positionen veröffentlichen lassen - 100partnerprogramme.de ist exakt auf die Bedürfnisse der Affiliate-Branche zugeschnitten und eignet sich bestens dafür, geeignete Fachkräfte zu finden.100partnerprogramme.de - umfassendes Tool für anspruchsvolles Affiliate-Marketing"Die Branche ist ständig im Wandel. Unveränderlich bleibt nur, dass Affiliates und Unternehmen einander für ein funktionierendes Geschäftsmodell brauchen", sagt 100partnerprogramm.de-Chef Schust, "die Qualitätsoffensive von 100partnerprogramme.de reflektiert diesen Wandel und ermöglicht mit stetigen Optimierungen nun noch effektivere Tools für erfolgreiche Partnerschaften."Pressekontakt:Margaux PetersSenior Sales Managerinmargaux.peters@100partnerprogramme.de040 - 75 110 330Original-Content von: Internet Allstars GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175945/5839482