Planegg/Martinsried (pta/08.08.2024/09:55) - Die Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), ein onkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, gibt hiermit bekannt, dass es eine dreijährige strategische Partnerschaft mit WuXi Biologics abgeschlossen hat, um gemeinsam T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerte T-Zell-Engager (TCR-TCEs) für die Anwendung bei soliden Tumoren zu entwickeln und zu erforschen. Die Zusammenarbeit kombiniert die jeweilige Expertise beider Unternehmen mit Medigenes 3S (sensitiv, spezifisch und sicher) TCR-Generierungs- und Charakterisierungsfähigkeiten und WuXi Biologics Anti-CD3-mAb, ihrer TCE-Plattform sowie der firmeneigenen bispezifischen Antikörperplattform WuXiBodyT.

Die Unternehmen streben die gemeinsame Erforschung von TCR-TCE-Konstrukten an, die sich im Eigentum beider Unternehmen befinden werden, mit der Option für Medigene die Entwicklung weiter voranzutreiben. Die aus der Kooperation resultierenden Konstrukte werden die hochspezifischen 3S-TCRs von Medigene für eine präzise Zielmolekülerkennung nutzen und diese mit dem Anti-CD3-mAb, der bispezifischen Antikörpertechnologie sowie der TCE-Plattform von WuXi Biologics verbinden, um T-Zellen zu aktivieren. Es wird erwartet, dass die daraus resultierenden bispezifischen Therapeutika äußerst spezifische und gezielte Immunreaktionen hervorrufen. Diese bringen die T-Zellen dazu, Krebszellen effektiv anzugreifen und abzutöten, während sie gleichzeitig unerwünschte Nebenwirkungen, sogenannte Off-Target-Effekte, minimieren und so die Ergebnisse für Patienten verbessern.

