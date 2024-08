ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 525 Euro belassen. Der Rückversicherer habe erneut die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der 13 Prozent über der Konsensschätzung liegende Nettogewinn habe von der Tochter Ergo und von der Rückversicherung im Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft profitiert./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / 06:19 / GMT



ISIN: DE0008430026