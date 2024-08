Jeder kann kurzfristig und dauerhaft überdurchschnittliche Gewinne an der Börse erzielen, so das Motto von Börsenexperte Golo Kirchhoff. Wie das in der Praxis aussieht - eine Bilanz.Im Frühjahr 2024 hat Investment-Experte Golo T. Kirchhoff das Projekt "Kirchhoff-System" in eine neue Runde gestartet. Die Bilanz bisher: 35 Trades - 30 Positionen im Plus, 5 Positionen im Minus. Mit einer Erfolgsquote von knapp 86 Prozent ein ordentlicher Schnitt. Vor allem im aktuell volatilen Marktumfeld ist es schwierig, ...

