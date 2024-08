München (ots) -Wenn im irischen Galway oder an der Mecklenburgischen Seenplatte, im dänischen Ribe oder in der Steiermark, in Görlitz, am Bodensee oder auf Usedom ein Verbrechen geschieht, übernehmen sie die Ermittlungen: Désirée Nosbusch als Kriminalpsychologin, Cordelia Wege, David Bredin und Franz Dinda als neues Team der Wache Westend, Marlene Morreis und Nicki von Tempelhoff als dänisches Streifenpolizisten-Duo, Hary Prinz und Anna Unterberger als Grazer Kommissare und Yvonne Catterfeld und Götz Schubert als Görlitzer Ermittlerduo, Hayal Kaya und Julian Bayer als Bodensee-Kommissare und Katrin Sass, Rikke Lylloff und Till Firit als das Usedomer Ermittlertrio. Freuen Sie sich auf authentische, kompetente und manchmal eigenbrötlerische Ermittler:innen, eingespielte und beliebte Teams, neue Gesichter, fesselnde Fälle und 90-Minüter voller Gänsehaut und Nervenkitzel am Donnerstagabend!Die Darsteller:innen der genannten Produktionen stehen Ihnen nach individueller Rücksprache gern für Interviews zur Verfügung. Bitte teilen Sie der jeweiligen formatbetreuenden Agentur per E-Mail Ihre Interviewwünsche mit.Sollte eine der genannten Produktionen noch nicht im ARD Presseservice (https://presse.daserste.de/) zur Ansicht stehen, schicken wir Ihnen gerne auf Anfrage einen Sichtungslink zum jeweiligen Film zu.Termine im Ersten und in der ARD Mediathek:Donnerstag, 19. und 26.09.2024 im Ersten / ab 16. und 23.09.2024 in der ARD Mediathek"Der Irland-Krimi: Gnadentod" und "Der Irland-Krimi: Zerrissene Seelen"ARD Degeto Film / good friends FilmproduktionMit Désirée Nosbusch, Declan Conlon, Rafael Gareisen, Róisín O'Donovan, Julia Dearden, Ronan Wilmot, Sheila Flitton, Esosa Ighodaro, Levi O'Sullivan, Catherine Walker, Mark O'Regan, Laoise Sweeney u. v. a."Der Irland-Krimi: Gnadentod"Cathrins Nachbar Coner O'Neill wird tot aufgefunden. Während Superintendent Sean Kelly von einem natürlichen Tod ausgeht - Coner war über 80 - ist Cathrin skeptisch, hatte doch Coner bislang keine Anzeichen von Gebrechlichkeit gezeigt. Gleichzeitig wird eine weitere männliche Leiche gefunden, ebenfalls über 80. Es stellt sich heraus, dass beide Männer Kontakt zu dem exklusiven Pflegeheim "Eden View" hatten. Bridget Howard ist eine sehr sympathische, warmherzige Frau, die sich voller Hingabe um Senioren ohne Familien kümmert. Kelly ist von dem Charme der älteren Dame eingenommen, Cathrin jedoch misstraut dem schönen Schein. Dann gibt es eine weitere Tote in "Eden View", und Kelly stößt auf mehrere ungeklärte Vermisstenfälle ..."Der Irland-Krimi: Zerrissene Seelen"Kriminalpsychologin Cathrin Blake wird mit einem sehr persönlichen Fall konfrontiert: Superintendent Sean Kelly, mit dem Cathrin auch freundschaftlich verbunden ist, muss sich mit seiner Familiengeschichte auseinandersetzen, als sein Neffe Eoin aus seiner Heimat Australien nach Irland kommt. Der 19-Jährige leidet seit Jahren an psychischen Problemen, er neigt zu Gewaltausbrüchen, auch sich selbst gegenüber. Eoins Eltern, Seans Bruder Ryan und dessen Frau Sofia, wissen nicht mehr, wie sie ihrem Sohn helfen können, und schicken ihn zur Therapie nach Galway. Kelly soll während der Behandlung als Vertrauensperson zur Verfügung stehen, doch der merkt schnell, dass ihn der kranke Junge überfordert. Er bittet Cathrin um Unterstützung. Sie spürt, dass hinter Eoins Krankheit ein verdrängtes Familiendrama steckt, das auch Sean vor ihr zu verbergen sucht. Doch bevor sie das Geheimnis entschlüsseln kann, passiert etwas, das Kelly nicht nur als Onkel fordert: Eoins Mitpatientin Lizzy wird ermordet aufgefunden - und Eoin ist der Letzte, der mit ihr gesehen wurde.Interviewwünsche und Rückfragen an:PR Heike Ackermann, Katja Leiser, Tel. 089/649865-10,E-Mail: katja.leiser@pr-ackermann.comDonnerstag, 03.10.2024 im Ersten / ab 1.10.2024 in der ARD Mediathek"Nord bei Nordost - Westend"ARD Degeto Film / NDR / Triple PicturesMit Cordelia Wege, David Bredin, Franz Dinda, Thilo Prothmann, Johanna Polley, Knut Berger, Irina Potapenko, Laeni Geiseler u. v. a.Westend, eine beschauliche Kleinstadt an der Mecklenburgischen Seenplatte. Idyllisch. Ein Angler sitzt in seinem Boot und wirft die Leine aus, als eines der vorbeiziehenden Hausboote explodiert. Ein toter Journalist findet sich in den Überresten. Alles deutet auf Selbstmord hin. Nina Hagen, Leiterin des Polizeireviers Westend, und ihr Team, Tim Engelmann und Felix Bittner, stoßen bald auf Ungereimtheiten. Der Tote recherchierte im Umfeld von organisierter Kriminalität, Drogen- und Menschenhandel: Musste er deswegen sterben?Interviewwünsche und Rückfragen an:NDR Presse und Kommunikation, E-Mail: presse@ndr.deDonnerstag, 10.10.2024 im Ersten / ab 07.10.2024 in der ARD Mediathek"Der Dänemark-Krimi: Das Mädchen im Kirchturm"ARD Degeto Film / Eikon MediaMit Marlene Morreis, Nicki von Tempelhoff, Katharina Heyer, Zoë Valks, Tobias Oertel, Lukas Zumbrock, Therese Hämer, Alexander Hörbe u. v. a.Für Hauptdarstellerin Marlene Morreis alias Ida Sörensen ist ein Fall erst gelöst, wenn es auf alle Fragen eine zufriedenstellende Antwort gibt. Im dritten "Dänemark-Krimi" stößt die eigenmächtige Streifenpolizistin auf die wahren Hintergründe eines missglückten Einsatzes - und Verwicklungen in den Reihen der Polizei. An ihrer Seite ermittelt wie gewohnt Nicki von Tempelhoff. Tobias Oertel, jahrelang Capo Zanchetti in den "Bozen-Krimis", spielt den Kopf einer Dealerbande. Einen Kleinkriminellen verkörpert Lukas Zumbrock, bekannt aus der "Praxis mit Meerblick". Als imposanter Originalschauplatz in Ribe dient der frühmittelalterliche Dom, die älteste Kirche Dänemarks. Florian Schott führte Regie nach einem Drehbuch von Timo Berndt.Interviewwünsche und Rückfragen an:Beeck|Streich|Kommunikation, Christiane Beeck, Tel. 030/3030630,E-Mail: cb@beeck-streich.deDonnerstag, 24.10.2024 im Ersten / ab 21.10.2024 in der ARD Mediathek"Steirerschuld"ARD Degeto Film / ORF / Allegro FilmMit Hary Prinz, Anna Unterberger, Benno Fürmann, Dietrich Hollinderbäumer, Harald Schrott, Christoph Kohlbacher, Klaus Huhle, Kerim Waller, Mariam Hage u. v. a.Das Böse kann überall lauern - auch hinter den Mauern eines altehrwürdigen Klosters! In "Steirerschuld" stößt das Ermittler:innen-Duo Bergmann und Sulmtaler, gespielt von Hary Prinz und Anna Unterberger, nicht nur auf eine Leiche, sondern auch auf einige weitere dunkle Geheimnisse. Während sich der Grazer Chefinspektor in seiner Skepsis gegenüber jeder Form von Enthaltsamkeit bestätigt sieht, fordert ein Geheimcode aus mittelalterlichen Schriften den Scharfsinn seiner Kollegin heraus. Maria und Wolfgang Murnberger ist auch im zehnten "Steirerkrimi" nach Figuren der Bestsellerautorin Claudia Rossbacher ein unterhaltsam-spannendes Rätsel gelungen. Grandios verkörpert Benno Fürmann einen mit allen Wassern gewaschenen Mäzen und Kunstsammler.Interviewwünsche und Rückfragen an:Presse-Partner Köln, Stefanie Kieslich, Tel.: 0221/165343-55,E-Mail: kieslich@presse-partner.deUnd außerdem ab Oktober und November im Ersten und in der ARD Mediathek:"Wolfsland - In der Schlinge" und "Wolfsland - Schwarzer Spiegel"ARD Degeto Film / MDR / Molina FilmMit Yvonne Catterfeld, Götz Schubert, Christina Große, Stephan Grossmann, Jan Dose, Valery Tscheplanowa, Sabine Vitua, Isaak Dentler, Petra Zieser, Stephan Kampwirth, Pauline Werner, Thomas Limpinsel, Bea Brocks, Anouk Elias u. v. a.Interviewwünsche und Rückfragen an:MDR Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: 0341/300-6432, E-Mail: bianca.hopp@mdr.depr agentur deutz, Gitta Deutz, Tel. 0172/2079810,E-Mail: pr@presseagentur-deutz.de"Identität - Ein Krimi vom Bodensee" (AT)ARD Degeto Film / SWR / Polyphon Baden-BadenMit Hayal Kaya, Julian Bayer, Aliki Hirsch, Florian Kleine, Tilman Strauß, Lasse Myhr, Janina Elkin, Julia Becker, Julian Trostorf, Maximilian Dirr u. v. a.Interviewwünsche und Rückfragen an:SWR, Annette Gilcher, E-Mail: annette.gilcher@SWR.dePresse-Partner Köln, Malte Weber, Tel.: 0221/165343-51,E-Mail: weber@presse-partner.de"Am Scheideweg - Der Usedom-Krimi" und "Emma - Der Usedom-Krimi"ARD Degeto Film / NDR / Razor FilmMit Katrin Sass, Rikke Lylloff, Till Firit, Rainer Sellien, Elsa Krieger, Katarzyna Maciag, Marion Kracht, Peter Schneider, Nikolay Sidorenko, Maja Beckmann, Bernd Moss, Matti Schmidt-Schaller, Anna König, Ben Braun, Wiktor Loga, Jana Julia Roth, Milena Dreissig, Blazej Wojcik u. v. a.Interviewwünsche und Rückfragen an:NDR Presse und Kommunikation, E-Mail: presse@ndr.deAkkreditierten Journalisten stehen die meisten Filme bereits im Vorführraum des Presseservice (https://presse.daserste.de/) zur Ansicht zur Verfügung. Wenn Sie noch kein Kenn- und Passwort haben, melden Sie sich bitte über den Button "Neu registrieren / Akkreditieren" für diesen Service an.Pressekontakt:Kerstin Fuchs und Leo BollARD Degeto Film Kommunikation und PresseOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5839542