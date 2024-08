1GLOBAL, ein führender virtueller Mobilfunknetzbetreiber (MVNO), gab heute eine strategische Partnerschaft mit Verint bekannt, um die Compliance im Finanzdienstleistungs- und Handelssektor zu verbessern und mobile Compliance-Aufzeichnungslösungen für Finanzinstitute auf der ganzen Welt zu entwickeln.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240711155098/de/

1GLOBAL and Verint partner to offer enhanced Mobile Compliance Recording worldwide (Graphic: Business Wire)

Durch diese neue Allianz wird 1GLOBAL nun allen seinen globalen Kunden vertrauenswürdige cloudbasierte Aufzeichnungslösungen anbieten, die von Verint Financial Compliance unterstützt werden. Fachleute mit Compliance-Verpflichtungen können ihre Produktivität steigern und ihre Fähigkeiten durch Sprachtranskription mit Stichwortsuche, Warnmeldungen und Besprechungs-Zusammenfassungen erweitern.

Die Kunden von 1GLOBAL werden außerdem in der Lage sein, die Compliance- und Handelsüberwachungsrichtlinien gemäß MiFID II, Dodd-Frank und MAR MAD II (u.a.) zuverlässig einzuhalten, um Bußgelder und Strafen bei Nichteinhaltung zu vermeiden. Dieses neue Toolset wird Compliance-Audits beschleunigen und Aufsichtsbehörden auf einfache Weise vollständige Aufzeichnungen über handelsbezogene Interaktionen zeitnah zur Verfügung stellen. Durch diese Effizienzsteigerungen werden die Kosten für Finanzunternehmen gesenkt, da eine vereinfachte Verwaltung, eine optimierte Abfrage von Konversationen, automatisierte Regeln und eine breite Palette von externen Speicherintegrationen in einem einzigen Vertrag genutzt werden.

"Durch diePartnerschaft mit Verint können wir unseren Kunden Zugang zu den innovativsten Cloud-basierten Aufzeichnungslösungen auf dem Markt bieten", sagte Siobhan Thompson, Leiterin von 1GLOBAL Compliance. "Compliance in der Cloud ist der Schlüssel zu 1GLOBALs Strategie. Unsere Partnerschaft mit Verint und ihrer VFC-Plattform für unser Cloud-Hosting ist ein Beweis dafür. DieSpitzentechnologie von Verint in Verbindung mit den führenden mobilen Aufzeichnungsfunktionen von 1GLOBAL bietet den Kunden gesicherte Compliance-Möglichkeiten sowie eine erhöhte Produktivität und Analyse

"Die Kombination der mobilen Sprach- und SMS-Erfassungsfunktionen von 1GLOBAL mit der Kernlösung von Verint ist ein entscheidender Teil der gemeinsamen Strategie, die gesamte Kommunikation auf eine nutzerzentrierte Sichtweise auszurichten", sagt John Bourne, Senior VP Global Channels Alliances bei Verint. "Die Integration bietet den Kunden mehr Kontrolle, eine größere Datenvollständigkeit und die Möglichkeit, proaktiv Compliance-Anomalien aufzudecken."

Weitere Informationen über die Compliance-Lösung von 1GLOBAL finden Sie unter https://www.1global.com/compliance

Über 1GLOBAL

1GLOBAL ist Marktführer im Bereich der digitalen Transformation und bietet eine umfassende Produktpalette an, die globale Konnektivität in jeder Größenordnung ermöglicht. Von grenzenlosem globalen geschäftlichen Roaming bis hin zu Finanz-Compliance und -Aufzeichnung jede Lösung steht für eine Verpflichtung zu Spitzenleistungen.

1GLOBAL wurde 2022 von Hakan Koç, Mitbegründer und ehemaliger Co-CEO der AUTO1 Group, gegründet und erwarb eine Gruppe von Telekommunikationsanlagen, die seit 2006 in Betrieb sind, einschließlich eines international anerkannten, von der GSMA akkreditierten globalen Mobilfunknetzes. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London und einem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Lissabon ist inzwischen auf über 400 Mitarbeiter in 12 Ländern angewachsen und ist in neun dieser Länder ein vollständig regulierter virtueller Mobilfunknetzbetreiber.

www.1GLOBAL.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240711155098/de/

Contacts:

press@1global.com