FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RIGEL PHARMACEUT. DL-,001 RI2 US7665597024
AB/FROM ONWARDS 08.08.2024 10:39 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RIGEL PHARMACEUT. DL-,001 RI2 US7665597024
AB/FROM ONWARDS 08.08.2024 10:39 CET