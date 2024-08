© Foto: Mark Lennihan/AP/dpa



Der US-Broker Robinhood hat am Mittwochabend die Erwartungen zum zweiten Quartal übertroffen. Vor allem der Handel mit Optionen steht bei Anlegern hoch im Kurs.Der von vielen insbesondere jungen Privatanlegern genutzte Online-Broker Robinhood hat am Mittwochabend seinen Geschäftsbericht für das zweite Quartal vorgestellt. Optionshandel sorgt für kräftiges Umsatzplus Gegenüber dem Vorjahresquartal explodierten die Umsätze mit einem Anstieg von 40,3 Prozent auf 682 Millionen US-Dollar. Damit konnte Robinhood die Erwartungen der Analysten um 39 Millionen US-Dollar übertreffen. Ursache für den kräftigen Anstieg der Erlöse ist ein hohes Transaktionsaufkommen. Die Einnahmen aus Gebühren sind in …