Bitcoin-Kurs erreicht 57.000 Dollar - folgt jetzt ein weiterer Kursanstieg?

Die letzten Tage haben erneut gezeigt, wie stark die Volatilität am Krypto-Markt ist. Nachdem am vergangenen Montag der Flash Crash den Bitcoin Preis zwischenzeitlich auf ein Niveau von unter 50.000 US-Dollar gedrückt hatte, konnte sich der Kurs in den letzten Tagen ein wenig erholen. Mittlerweile liegt der BTC-Token erneut über 57.000 US-Dollar, ist damit jedoch noch weit von den 65.000 US-Dollar entfernt, die er erst vor einer Woche verzeichnet hatte.

Einige Krypto-Analysten haben nun allerdings Indikatoren entdeckt, die darauf schließen lassen, dass die größte Kryptowährung der Welt in den kommenden Tagen weiter im Preis steigen könnte.

Krypto-Wale investieren erneut stark in Bitcoin

Nachdem Bitcoin kurzfristig eine starke Kurskorrektur erleben musste, nutzten viele Krypto-Großanleger den niedrigen Preis, um erneut eine große Anzahl an BTC-Token zu erwerben. Der Krypto-Analyst Ali Martinez veröffentlichte diesbezüglich bereits gestern eine Grafik über seinen Account auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), die genau dies belegen soll.

Laut den Daten von Glassnode erhöhte sich die Anzahl der Krypto-Wallets, die mehr als 100 BTC halten, während der Korrektur von 15.913 auf 16.006 - fast 100 neue Großanleger-Wallets wurden so registriert. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die langfristig planenden Investoren weiterhin davon ausgehen, dass das lokale Tief bereits erreicht wurde und bald ein Kursanstieg folgen wird.

The number of $BTC addresses holding 100+ BTC increased from 15,913 to 16,006 during the recent correction, indicating that Bitcoin whales bought the dip. pic.twitter.com/3oSPGFjCq8 - Ali (@ali_charts) August 7, 2024

Allerdings gibt es auch einige Faktoren, die kurzfristig auf eine weitere Stagnation hindeuten. Allen voran hat sich das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden noch einmal um 10 % reduziert. Das Interesse ist also ein wenig am Abflauen, nachdem der BTC-Preis gestern Nachmittag erst um einige tausend Dollar eingebrochen war, sich jedoch in der vergangenen Nacht wieder erholen konnte.

Ebenfalls interessant: Noch vor einigen Stunden lag der Bitcoin Fear & Greed Index bei einem niedrigen Wert von 20, was auf eine "extreme Angst" der Anleger hindeute. Solange sich dieser Wert nicht stabilisiert, ist nicht davon auszugehen, dass der Bitcoin Kurs stark ansteigen wird.

Bitcoin Fear and Greed Index is 20. Extreme Fear

Current price: $55,030 pic.twitter.com/DTJRAw46FF - Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) August 8, 2024

Es kann also noch einige Tage oder gar Wochen dauern, bis der Bitcoin Kurs sich wieder auf ein Niveau vor dem Flash Crash am Montag erholt. Bis dahin dürfte es für viele Anleger interessanter sein, den Fokus auf jüngere Projekte zu werfen. Vor allem die Meme-Sparte konnte seit Anfang des Jahres als einzige Sparte überhaupt größere Renditen als Bitcoin ermöglichen. Kein Wunder, dass mehr und mehr Investoren deshalb bezüglich neuer Meme-Coin-Projekte recherchieren.

Olympia in der Krypto-Branche: The Meme Games mit erfolgreichem Presale-Start

Bereits seit einiger Zeit laufen in Paris die Olympischen Spiele. Genauso lange ist jetzt auch das junge Krypto-Projekt The Meme Games ($MGMES) im Vorverkauf aktiv und konnte bisher starke Ergebnisse erzielen: Fast 350.000 US-Dollar wurden bereits eingesammelt - Tendenz steigend!

Dabei setzt das Meme-Coin-Projekt einen starken Fokus auf Gamifizierung und den olympischen Wettkampfgedanken: Anleger können regelmäßig auf einen der fünf Charaktere setzen, die in den 169-Meter-Rennen gegeneinander antreten. Hier treffen Meme-Athleten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und den USA aufeinander und versuchen, die beste Zeit im Rennen zu erlaufen.

Erfahre alles zum laufenden The Meme Games Presale!

Doch nicht nur der Meme-Game-Anteil des Projekts wurde perfekt abgestimmt, sondern auch das spannende Play-to-Win-Konzept überzeugt. Hinzu kommt die Möglichkeit, bereits jetzt an einem Staking-Programm teilzunehmen: Mit einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 624 % bietet The Meme Games einen starken Anreiz dafür, schon jetzt in den $MGMES-Token zu investieren und in den nächsten zwei Jahren vom Staking-Pool zu profitieren.

Investiere noch heute in den $MGMES-Token!

