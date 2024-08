Die Minen-Aktien tauchen kurz mit dem Goldpreis ab. Doch der Top-Tipp der Woche kann praktisch alle Verluste wettmachen und zeigt eine enorme Relative Stärke. Zu Recht, das Unternehmen spielt in einer eigenen Liga - für Anleger ist es der goldene Anker.Gold, der sichere Hafen. Am Montag konnte man an dieser Aussage zweifeln. Zwar konnte der Goldpreis im frühen Handel kurz in die Gewinnzone drehen, doch dann erfasste der globale Sell-off auch das Edelmetall. In der Spitze verlor Gold über 80 Dollar, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...