Chart des Tages | Bitcoin (08.08.2024)

Kryptowährungen durchleben eine turbulente Zeit. Am Montag wurden wir Zeuge eines massiven Kurseinbruchs bei Kryptowährungen, der mit seiner Spanne bis zu 17 - erreichte. Am Ende konnte der Abwärtsdruck jedoch etwas gestoppt werden, und wir sahen einen Rückgang von 7 - innerhalb eines Tages. Seitdem hat sich bitcoin etwas stabilisiert und wird leicht unter dem wichtigen Widerstandsbereich des exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts gehandelt (goldene Kurve in der Grafik unten).

Der weitere Handel mit Kryptowährungen wird von mehreren Faktoren abhängen. Erstens deuten die jüngsten Umfragen darauf hin, dass die Unterstützung für Donald Trump stark zurückgegangen ist, wobei Kamala Harris in unverblümter Weise an der Spitze liegt. Es sei daran erinnert, dass der republikanische Kandidat in den Augen der Anleger als der größte Unterstützer digitaler Vermögenswerte gilt. Mit seinen eigenen Worten hat Trump kürzlich angedeutet, dass die Vereinigten Staaten im Falle seiner Wahl zum US-Präsidenten eine "BTC-Supermacht" werden würden. Ein Rückgang der Chancen auf einen Sieg von Trump könnte daher den Kryptomarkt kurzfristig schwächen....

