Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Beruhigung der Gemüter hat sich fortgesetzt und so standen vor allem die als sicher geltenden Staatsanleihen unter Abgabedruck und der Aktienmarkt konnte sich weiter erholen, so die Analysten der Helaba.Die Lebenszeichen der deutschen Industrie hätten dabei sicherlich geholfen, weitere Impulse von konjunktureller oder Notenbankseite seien Fehlanzeige gewesen und heute würden sich die Blicke wohl einzig auf die Veröffentlichung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA richten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...