Das belgische Logistikunternehmen Van Moer Logistics kündigt für Ende des Jahres den Baubeginn eines Lkw-Ladeparks im Hafen von Antwerpen an. Vor Ort geplant sind sechs öffentlich zugängliche Schnelllader mit je 400 kW Leistung und 30 Ladepunkte mit je 50 kW für den Eigengebrauch des Unternehmens. Van Moer Logistics gibt an, in den Ladepark an seinem Standort an der Keetberglaan am linken Ufer von Antwerpen (Zwijndrecht) zunächst 1,2 Millionen Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...