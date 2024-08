München (ots) -Die geplanten Themen:Rock'n Roll und Pathos!Philipp Hochmair ist der neue JedermannSchönheit wird die Welt retten!Der Idiot: eine Oper als humanistisches VermächtnisIm richtigen Moment am falschen Ort!Die Sternstunden der Menschheit als TheaterstückSchillernd, tragisch, komisch!Hoffmanns ErzählungenModeration: Siham El-Maimouni"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbarRedaktion: Lars Friedrich (BR)Pressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5839652