Wien (ots) -CIIT lädt ein zum AI Tech Talk: Ein Tag voller spannender Vorträge zur Integration von KI-Komponenten in der individuellen SoftwareentwicklungDie CIIT Software (https://ciit-software.com/) in Wien und München, ein Anbieter von maßgeschneiderten Softwarelösungen mit langjähriger Erfahrung, freut sich, die Veranstaltung eines AI Tech Talks am 26. September 2024 um 08:45 Uhr (MEZ) anzukündigen, der sich mit der Integration von KI-Komponenten in der individuellen Softwareentwicklung beschäftigt. Die Veranstaltung wird als Hybrid-Event durchgeführt, sodass Interessierte sowohl vor Ort als auch online teilnehmen können. Der genaue Veranstaltungsort in Wien wird noch bekannt gegeben, die Registrierung ist jetzt schon möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.Der AI Tech Talk richtet sich inhaltlich an Software-Entwickler:innen sowie technische Entscheidungsträger:innen in Unternehmen und bietet eine einzigartige Gelegenheit, einen praxisnahen Einblick in die Welt der KI-Technologien zu erhalten. Erfahrene IT-Experten präsentieren in mehreren Vorträgen, wie KI erfolgreich in Individualsoftware integriert werden kann. Anhand konkreter Kundenprojekte zeigen sie auf, welche Potenziale ausgeschöpft und wie Softwarelösungen nachhaltig revolutioniert werden können, um den spezifischen und stetig wachsenden Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden.Das Programm:- How AI text is generated - Transformer architecture explained (Benjamin Rowley)- Spring AI - Intelligente Anwendungen mit Spring entwickeln (Bernhard Löwenstein)- Einführung in Machine Learning - Vom linearen Modell zum neuronalen Netz (Benedikt Hausberger)- AI Tools für Entwickler:innen - Praktische Werkzeuge für moderne Software-Entwicklung (Michael Schaffler-Glößl)- Projektbeispiele von der CIIT (Benjamin Rowley & Benedikt Hausberger)- Datenschutz und Datensicherheit: Schutz sensibler Daten im Zeitalter künstlicher Intelligenz (Peter Stangl)"Unser Ziel ist es, die Möglichkeiten von KI in der Individualsoftwareentwicklung greifbar zu machen und zu zeigen, wie Unternehmen durch den Einsatz dieser Technologien profitieren können. Dieses einmalige Event bietet die wunderbare Gelegenheit den Dialog zwischen Fachleuten zu fördern und wertvolle Kontakte zu knüpfen", sagt Michael Schaffler-Glößl (Technische Leitung, CIIT GmbH).Die Eckdaten:Datum: 26.09.2024, 08:45 - 17:00 UhrOrt: Wien, ÖsterreichUrl:https://ciit-software.com/ai-tech-talk/CIIT AI Tech Talk - Anmeldung Jetzt anmelden! (https://ciit-software.com/ai-tech-talk/)Pressekontakt:CIIT SoftwareTelefon: +43 1375 0204E-Mail: marketing@ciit-software.comWebsite: https://ciit-software.com/Über CIIT Software:Die CIIT GmbH mit Sitz in Wien und Niederlassungen in Bratislava und München ist seit ihrer Gründung im Jahr 2004 ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Softwarelösungen. Mit mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung bietet das Unternehmen seinen Kunden innovative und zuverlässige Lösungen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das Team aus hochqualifizierten ExpertInnen hat unter anderem Unternehmen wie Robert Bosch AG, Raiffeisen Bank Niederösterreich-Wien, Dlouhy Fahrzeugbau, Vinpilot, Agentur für Passagier- und Fahrgastrecht und das Österreichische Rote Kreuz erfolgreich auf ihrem Weg zur digitalen Transformation begleitet.