Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das Bundesland Rheinland-Pfalz refinanziert sich über eine Anleihe (ISIN DE000RLP1528/ WKN RLP152) mit einem Volumen von 500 Millionen Euro, so die Börse Stuttgart.Der jährliche Kupon betrage 2,75%, die erste Zinszahlung erfolge am 25.07.2025. Die Laufzeit der Anleihe ende am 25.07.2031. Diese Anleihe könne ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen gehandelt werden, was auch der kleinsten handelbaren Einheit entspreche. Fitch verleihe ein AAA Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 08.08.2024) (08.08.2024/alc/n/a) ...

