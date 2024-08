Volle Fahrt Voraus: Pepe Unchained Presale knackt 7,6 Millionen Dollar

In rasantem Tempo steigert der neue Pepe Unchained ($PEPU) seine Vorverkaufszahlen, und Experten gehen davon aus, dass die Marke bald geknackt sein wird. Immerhin konnten bisher schon 7,6 Millionen Euro für die Finanzierung des Projektes eingesammelt werden. Die Zuflussraten von mehr als 150.000 US-Dollar pro Tag zeigen für viele Krypto-Experten das enorme Potenzial dieser neuen Meme-Münze.

Technologie trifft Viralität

Das Konzept des neuen Tokens scheint breites Interesse in der Anlegerschaft zu wecken. So ist es der erste Meme-Coin, welcher seine eigene Layer-2-Blockchain auf Ethereum launchen wird. Mit dem viralen Faktor des Maskottchens, Pepe dem Frosch, zeigt sich die Verbindung zu dem bisher erfolgreichen Projekt, welches schon Milliarden im Kryptomarkt einsammeln konnte. Diese Verbindung bringt das Projekt in großen Schritten voran, wobei die Entwickler schon mit Launch des Tokens die Layer-2-Lösung herausbringen werden. Aktuell ist das Tauschverhältnis des Coins noch bei 1 $PEPU = $0.0089461, wobei in nicht einmal 30 Stunden der Preis für jeden der 8.000.000.000 Token weiter steigen wird.

Schwarzer Montag

Am vergangenen Montag zeigte sich ein enormer Einbruch des gesamten Kryptowährungsmarktes. Wie hinlänglich bekannt ist, verloren hier die meisten Kryptowährungen im zweistelligen Prozentbereich an Wert. Der gesamte Kryptomarkt korrigierte um über 15 % nach unten, was einen der größten Abflüsse der letzten Jahre darstellte. Kurz darauf änderte sich das Verhalten jedoch schlagartig, woraufhin wieder enorme Käufe zu verzeichnen waren. Nahezu alle Kryptowährungen konnten wieder etwas an Boden gutmachen und deutliche Zuwächse auf ihren Tiefpunkten am Montag verzeichnen. Der bekannte PEPE Coin blieb hier jedoch weit unter den Erwartungen der Anlegerschaft, was die Frage aufwirft, ob das Kapital nicht schon in Pepe Unchained geflossen ist. Immerhin konnte der Vorverkauf in den drei Tagen rund um den 5. August Zuflüsse von rund 700.000 US-Dollar verzeichnen.

Auch große Investitionsunternehmen nutzten die Gelegenheit und kauften günstige Token ein. Wie die Aufzeichnungen der On-Chain-Analyseplattform Lookonchain zeigen, hatte etwa die Krypto-Handelsfirma Cumberland 95 Millionen US-Dollar im Kryptomarkt ausgegeben.

Grundsätzlich war allgemein zu sehen, dass Adressen, die zwischen 100 und 1.000 Bitcoin auf ihrer Wallet halten, ihre Bestände in dieser Zeit aufgestockt und nicht verkauft haben. In dieser Phase stieg die Gesamtmarktkapitalisierung wieder um 1 %, was die Käufe der Großinvestoren abbildete. Im selben Zeitraum konnten jedoch die Meme-Coins ihre Renditen um 4,3 % steigern, was eine viermal höhere Quote als der restliche Kryptomarkt bedeutet. Genau in diesem Zeitraum musste der $PEPE Token allerdings weitere Verluste hinnehmen, was viele Anleger überraschte. Immerhin konnte der Coin zum Jahresbeginn Preissteigerungen von bis zu 1.800 % erwirtschaften.

Auffällig dabei war jedoch, dass Pepe Unchained weiterhin einen enormen Kapitalzufluss verzeichnen konnte. Es wäre möglich, dass viele Investoren risikoreiches Kapital in dieser volatilen Phase auf den ICO geparkt haben. Insgesamt wurden im Verlauf dieser Woche damit eine Million US-Dollar an zusätzlichen Mitteln auf das Vorverkaufskonto gebucht, und der Zufluss an Kapital scheint sich weiterhin nicht zu verlangsamen.

Technologische Evolution

Wie es auch andere Beispiele schon gezeigt haben, ist Ethereum als Meme-Coin-Blockchain ins Hintertreffen geraten. Die Evolution der Blockchain-Entwicklung von Pepe Unchained ist nicht nur im Namen des neuen Meme-Coins verankert. Im März dieses Jahres mussten für Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain teilweise 10 US-Dollar oder mehr bezahlt werden. Dies hat vor allem kleine Investoren und Meme-Coin-Trader abgehalten, in Coins, die auf der Ethereum-Blockchain liegen, zu investieren. Diese Nachteile möchte Pepe Unchained nun beheben. Mit seiner eigenen Layer-2-Blockchain sollen Transaktionen um das 100-fache schneller durchgeführt werden können und sich auch die Transaktionsgebühren um ein Vielfaches reduzieren. So sollen Swaps für wenige Cent durchgeführt werden können. Um die durchgängige Transparenz aufrechtzuerhalten, wird auch ein eigener Blockchain-Explorer integriert. Mit dieser Skalierungslösung kann der virale Frosch von seinen Fesseln der Ethereum-Blockchain befreit werden und die volle Unterstützung der Meme-Coin-Community erwarten.

Ausschnitt aus der Website, Quelle: https://pepeunchained.com/dehome

Mit dem Ausblick, auch viele andere neue Technologien auf der Blockchain zu realisieren, erhält das Projekt zusätzlichen Reiz. Immerhin könnten auf einer eigenen Blockchain auch NFTs, DeFi- oder GameFi-Anwendungen ihre neue Heimat finden. Auch der Launch von neuen Meme-Coin-Projekten könnte die Blockchain in ihrer Variante zum neuen Gewinner im Kryptomarkt machen.

Darüber hinaus entwickelt sich auch die Zukunft der Layer-2-Lösungen in einer Weise, die Pepe Unchained zugutekommen wird. Vitalik Buterin hat kürzlich eine Roadmap für verbesserte Interoperabilität durch EIP-7683 vorgestellt. Durch diese Neuerung in der Ethereum-Layer-2-Ebene wird es möglich, den Austausch von Vermögenswerten über die Layer-2-Netzwerke zu standardisieren und dadurch erheblich zu erleichtern. Der Zwischenschritt mit der Brücke über Ethereum kann dann wegfallen, und beispielsweise einfach direkt zwischen Polygon und Pepe Unchained getauscht werden. Immerhin wird sich Pepe Unchained in Zukunft in die Reihen von Base, Polygon und Co. einordnen.

Deshalb hat Zach Humphries, mit 149.000 Abonnenten auf YouTube, hohe Erwartungen an Pepe Unchained.

Diversifikation ist ein wichtiges Tool, um die Renditen in einem volatilen Markt im Krypto-Raum zu optimieren. Daher bietet Pepe Unchained eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine hohe Gewinnspanne in sein Portfolio zu integrieren. Der Kauf im Pre-Sale bringt gerade bei Meme-Coins enorme Vorteile, wie es schon zahlreiche andere Beispiele (Brett, Slothana, uvw.) gezeigt haben. Beim Kauf sollte unbedingt der Link zur offiziellen Website genutzt werden, da leider schon einige Betrüger das Projekt imitieren und so Anleger um ihr Geld bringen wollen: https://pepeunchained.com/dehome.

Zum Tausch können neben Ethereum auch BNB Token, USDT oder die Bank- und Kreditkarte verwendet werden. Durch die eigene Blockchain bieten sich auch höhere Staking-Renditen als bei Ethereum, weshalb noch immer mit einer APY von 256 % direkt ab dem Kauf gerechnet werden kann. Diese ändert sich natürlich mit zunehmender Anzahl an gesperrten Token, kann über die Laufzeit aber dennoch einiges an Rendite bringen. Schon nach 7 Tagen nach Launch können dann die Token erneut verlängert oder frei auf der Börse gehandelt werden.

