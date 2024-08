Siemens Energy (SE) hat im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2024 gute Zahlen vorgelegt. Die Umsatzerlöse stiegen um 17% auf 8,8 Mrd. EUR und um 19% auf organischer Basis, angeführt von einer guten Entwicklung der Dienstleistungserlöse und neuen Geschäftseinheiten. Der Umsatz lag um 1 % über dem Konsens, während der Auftragseingang von 10,4 Mrd. EUR (obwohl er organisch um 30 % zurückging) die Markterwartungen um 4 % übertraf, vor allem dank einer positiven Überraschung bei Gas Services. Der bereinigte Gewinn (ohne Sondereinflüsse [ex-SI]) lag mit 49 Mio. EUR deutlich über den Konsenswerten von 33 Mio. EUR, was auf ein höheres Volumen und einen besseren Geschäftsmix zurückzuführen ist. In Anbetracht der zufriedenstellenden Fortschritte in den ersten neun Monaten bekräftigte das Management seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von 10%-12% im Jahresvergleich und einer bereinigten Gewinnmarge (ex-SI) zwischen -1% und +1%, während es seine Schätzung für den FCF auf 1,0 Mrd. EUR bis 1,5 Mrd. EUR anhob (gegenüber bis zu 1,0 Mrd. EUR zuvor). Die Analysten von mwb research halten an ihrem Kursziel von EUR 30,00 fest und bekräftigen ihre KAUFEN-Empfehlung, da die Aktie im Vergleich zur Konkurrenz weiterhin unterbewertet ist. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Siemens%20Energy%20AG