Die GEA Group hat für das 2. Quartal 2024 ordentliche Zahlen vorgelegt, obwohl der Umsatz um 1% und der Auftragseingang um 4% verfehlt wurden. Das bereinigte EBITDA lag jedoch um 1% über den Erwartungen und stieg auf 201 Mio. EUR (+5% gg. Vj.), wobei die Marge um 89 Basispunkte auf 15,2% stieg. Der organische Umsatz wuchs nur geringfügig um 2 %, da ein starker Anstieg der Serviceumsätze durch einen Rückgang der Verkäufe von Neumaschinen weitgehend ausgeglichen wurde und der Auftragseingang um 4 % gegenüber dem Vorjahr zurückging. Dennoch sind das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz mit 0,97x und der Auftragsbestand von EUR 3,2 Mrd. komfortabel und bieten eine gute Visibilität bis in das Geschäftsjahr 25. Das Management bekräftigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und erwartet ein organisches Umsatzwachstum von 2-4% und eine bereinigte EBITDA-Marge von 14,9%-15,2%, die erreichbar erscheint. Die bisherigen Fortschritte im ersten Halbjahr und die bekräftigte Prognose für das Geschäftsjahr 2024 deuten darauf hin, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, sein 2026er Ziel einer EBITDA-Marge von 15% schon in 2024 zu erreichen. Das laufende Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 400 Mio. EUR, das bis Anfang 2025 abgeschlossen sein soll, dürfte die Rendite für die Anleger weiter steigern. Die Analysten von mwb Research behalten ihre Schätzungen im Wesentlichen bei und bestätigen ihr BUY-Rating für die Aktie mit einem unveränderten Kursziel von EUR 49,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/GEA%20Group%20AG