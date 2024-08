Nachdem die Rheinmetall Aktie am Montag im Zuge des nervösen Marktes noch auf 437,50 Euro und damit bis an die 200-Tage-Linie gefallen war, hat sich der Aktienkurs seitdem etwas erholt. Am Donnerstag werden gegen Mittag im XETRA-Handel 498,30 Euro notiert, ein Tagesplus für den Aktienkurs von Rheinmetall von 0,75 Prozent. Charttechnisch ist ...

