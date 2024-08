Mladá Boleslav (ots) -› 154 Fahrerinnen in 22 Teams stellen sich der 950 Kilometer langen Rundfahrt durch die Niederlande, Belgien und Frankreich› Škoda Auto stellt den Veranstaltern 70 Begleitfahrzeuge mit vollelektrischem und Plug-in-Hybridantrieb zur Verfügung› Škoda Auto sponsort das Grüne Trikot der punktbesten Fahrerin: Škoda Design gestaltet die Kristallglastrophäe für die Gewinnerin der Punktewertung› Polnische Profifahrerin Katarzyna 'Kasia' Niewiadoma teilt Neuigkeiten und Hintergründe vom Rennen auf den Social Media-Kanälen von WeLoveCyclingŠkoda Auto unterstützt die Tour de France Femmes avec Zwift zum dritten Mal in Folge als offizieller Hauptsponsor. Vom 12. bis 18. August nehmen 154 Fahrerinnen in 22 Teams die 950 Kilometer lange Rundfahrt in Angriff. Die acht Etappen, von denen zwei am zweiten Renntag stattfinden, führen das Peloton durch die Niederlande, Belgien und Frankreich. Škoda Auto stellt den Veranstaltern 70 Begleitfahrzeuge mit vollelektrischem und Plug-in-Hybridantrieb zur Verfügung. Renndirektorin Marion Rousse überwacht das Geschehen im Peloton in einem elektrischen Škoda Enyaq, der als 'Red Car' die rollende Kommandozentrale der Tour darstellt. Radsportfans erhalten auf den Social Media-Kanälen der internationalen Website WeLoveCycling (https://www.welovecycling.com/wide/) aktuelle News von der Rundfahrt und interessante Hintergrundberichte, die die polnische Profifahrerin Katarzyna 'Kasia' Niewiadoma dort teilt.Martin Jahn, Škoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, erklärt: "Als langjähriger Unterstützer des Radsports sind wir stolz, die Tour de France Femmes avec Zwift im dritten Jahr in Folge als offizieller Hauptpartner zu begleiten. Mit unserem anhaltenden Engagement für den Frauenradsport wollen wir die Wirkung und Reichweite dieser wunderbaren Veranstaltung weiter stärken. Wir freuen uns auf großartige Leistungen aller Athletinnen und darauf, den Fans entlang der Strecke nahe zu sein. Mit einer Flotte von 70 Škoda Fahrzeugen mit Elektro- und Plug-in-Hybridantrieb für die Veranstalter erzielen wir eine starke Präsenz und Sichtbarkeit unserer Marke vom Grand Départ bis zur Ziellinie."In diesem Jahr nehmen 154 Fahrerinnen in 22 Teams die 950 Kilometer lange Rundfahrt in Angriff, die durch die Niederlande, Belgien und Frankreich führt. Wegen der zeitgleich sattfindenden Olympischen Spiele in Paris findet der Grand Départ in Rotterdam statt. Die größte sportliche Herausforderung erwartet die Athletinnen auf der achten und letzten Etappe der Tour von Le Grand-Bornand nach Alpe d'Huez. Dabei werden die Fahrerinnen mit dem Col du Glandon auf 1.924 Metern den höchsten Punkt der Tour passieren und allein am Schlusstag 3.900 Höhenmeter bewältigen.Flotte aus 70 Škoda Fahrzeugen mit Elektro- und Plug-in-HybridantriebŠkoda Auto stattet die Organisatoren mit insgesamt 70 Škoda Fahrzeugen mit Elektro- und Plug-in-Hybridantrieb aus. Die Direktorin der Tour de France Femmes avec Zwift, Marion Rousse, wird einen rein elektrischen Škoda Enyaq als,Red Car' einsetzen. Er dient als mobile Kommandozentrale, mit der Rousse das Renngeschehen bestmöglich überblicken kann. Der tschechische Autohersteller trägt mit der Bereitstellung seiner Fahrzeuge für das Organisationsteam dazu bei, die Flotte und somit auch das Rennen selbst nachhaltiger aufzustellen.Die Marke Škoda tritt noch an anderer Stelle in Erscheinung: Wie in den Vorjahren sponsert der Fahrzeughersteller das Grüne Trikot für die Gewinnerin der Punktewertung. Sie erhält auch die von Škoda Design kreierte Trophäe aus Kristallglas.Tour der Frauen über die Plattform WeLoveCycling.com erlebenFans können die Action auf der Strecke über die Social Media-Kanäle der Plattform WeLoveCycling (https://www.welovecycling.com/wide/) verfolgen. Katarzyna,Kasia' Niewiadoma, die polnische Gewinnerin der Bergwertung im vergangenen Jahr, versorgt die Follower mit regelmäßigen Updates über das Peloton und spannenden Blicken hinter die Kulissen. Auf der WeLoveCycling-Website (https://www.welovecycling.com/wide/) können Fans an wöchentlichen Gewinnspielen teilnehmen und tolle Preise gewinnen, zum Beispiel ein E-Bike, einen GPS-Bike-Computer und originale Škoda Trikots im markentypischen Grün.Škoda Auto unterstützt Profiradsport seit vielen JahrenErst kürzlich verlängerte der tschechische Automobilhersteller seine Partnerschaft mit der Tour de France-Organisation A.S.O. (https://www.skoda-media.de/press/detail/4270/). Insgesamt unterstützt die Marke 20 internationale Profi- und Amateurrennen für Männer und Frauen sowie zahlreiche nationale und internationale Breitensport-Veranstaltungen. Neben der Tour de France und der Tour de France Femmes avec Zwift umfasst das Engagement auch La Vuelta und La Fléche Wallonne. Darüber hinaus unterstützt der Autohersteller die L'Étape by Tour de France für Hobbyradsportler.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5839778