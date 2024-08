Die 11880 Solutions AG konnte ihr EBITDA im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern: In den ersten sechs Monaten 2024 lag es bei 2,1 Millionen Euro, im ersten Halbjahr 2023 bei 0,2 Millionen Euro. Der Umsatz des Unternehmens blieb mit 27,8 Millionen Euro nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahreszeitraum (1. HJ 2023: EUR 28,2 Mio.). Zudem arbeitete die 11880 Solutions AG in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 weiterhin Cashflow-positiv. "Wir haben unseren Effizienzkurs in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 erfolgreich fortgeführt und uns in allen Bereichen ...

