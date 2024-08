Bad Berka (ots) -Die Chefärztin des Querschnittgelähmten-Zentrums/Klinik für Paraplegiologie und Neuro-Urologie, Dr. Ines Kurze, ist zum Mitglied der Forschungskommission der Schweizer Paraplegiker Stiftung ernannt worden. Damit berief das Gremium erstmalig eine klinisch tätige Paraplegiologin und Neuro-Urologin."Ich freue mich sehr darauf, einen Beitrag leisten zu können, wissenschaftlichen Projekte mit viel Potenzial für unsere Patienten unterstützen zu können. Mir liegen Lösungen für die Bedürfnisse und Sorgen unserer Patienten sehr am Herzen", so Dr. Ines Kurze.Die Forschungskommission der Schweizer Paraplegiker Stiftung fördert Forschung in unterschiedlichen Disziplinen, die eine Verbesserung der Lebenssituation oder -qualität von Querschnittgelähmten zum Ziel haben und einen Bezug zur Schweiz aufweisen. Die Kommission begutachtet als international zusammengesetztes und unabhängiges Gremium Gesuche zur Finanzierung von Forschungsprojekten.Dr. Ines Kurze wurde neu in die sechsköpfige Kommission berufen. Ausschlaggebend waren erfolgreiche Publikationen und ihre Forschungsarbeit. "Dass ich ab September dabei sein darf, erfüllt mich mit Stolz. Bad Berka und die Zentralklinik werden damit auch auf meinem Fachgebiet international repräsentiert. Zudem ist die Berufung auch eine Anerkennung der Arbeit unseres Zentrums und des gesamten Teams", erklärt die Chefärztin.Als Level 1a-Zentrum (https://www.zentralklinik.de/unsere-medizin/unsere-fachbereiche/qz/willkommen.html) für operative und konservative Behandlung der Querschnittlähmung, inklusive Polytrauma-Versorgung (DMGP), ist die Zentralklinik überregional führend bei der Versorgung querschnittgelähmter Patienten.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad Berka | Medien und KommunikationAnke GeyerT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5839808