Krypto News: Ist die Rezession Fluch oder Segen?

Rezessionen, also Rückgänge im Wirtschaftswachstum, sind ein natürlicher Bestandteil des Wirtschaftszyklus und treten in periodischen Abständen immer wieder auf. Während viele oft große Angst vor diesen Phasen haben, zeigt sich, dass darin auch enorme Gelegenheiten schlummern. Mit ausreichend finanziellen Mitteln bieten diese Phasen ausgezeichnete Gelegenheiten, Investitionen zu tätigen und damit gute Gewinne verzeichnen zu können. Im Hinblick darauf, dass im September eine Zinssenkung der FED erwartet wird, könnte sich ein guter Zeitpunkt für einen erneuten Aufschwung des Marktes ergeben.

Definition der Rezession

Wie viele vergangene Ereignisse gezeigt haben, gibt es zahlreiche Ursachen für einen wirtschaftlichen Abschwung. Als klarer Indikator für das Vorhandensein einer Rezession wird üblicherweise das Bruttoinlandsprodukt herangezogen, wobei dieses an zwei aufeinanderfolgenden Quartalen rückläufig sein muss. Eine der bekanntesten Rezessionen war 2008, als die Finanzkrise zum Zusammenbruch vieler großer Finanzinstitute und zu einem weltweiten Rückgang des Wirtschaftswachstums führte. Aber auch erhöhte Verschuldungen oder Ausbleiben von Konsumausgaben können zu einem Wirtschaftsabschwung führen. Eine zentrale Aufgabe der Notenbanken ist es daher, diesen Rückgang möglichst zu verhindern. Durch ein immer weiter aufschaukelndes Szenario würde sich der Rückgang ansonsten drastisch verschärfen. Daher sind die bekanntesten Maßnahmen zur Bekämpfung einer Rezession Steuererleichterungen bzw. Zinssenkungen, da dadurch das verfügbare Kapital am Markt und somit die Nachfrage nach Konsumgütern wieder gesteigert wird. So versuchen die Staaten und Nationalbanken den Wirtschaftsraum auf kontinuierliches Wachstum einzubalancieren.

Konjunkturzyklen, Quelle: https://www.bwl-lexikon.de/wiki/konjunkturzyklus/

Chancen am Kryptomarkt

Historisch betrachtet zeigen Rezessionen teilweise die besten Anlagegelegenheiten im Marktzyklus. Immer wenn die Wirtschaft rückläufig ist, werden auch die Bewertungen von Unternehmen sowie Finanzanlagen nach unten korrigiert, da oft das Potenzial für zukünftiges Wachstum unterschätzt wird. Langfristige Investments können in solchen Phasen hervorragenden Nährboden finden. So zeigte etwa die Corona-Krise, dass nahezu alle Assets an einem Tiefpunkt angelangt waren. Investoren, die zu diesem Zeitpunkt liquide waren und Käufe tätigten, konnten sich später über enorme Gewinne freuen. Voraussetzung dafür ist natürlich ein langfristiges Bestehen des Assets. Daher sollten die fundamentalen Faktoren des zugrunde liegenden Investitionsobjekts grundlegend analysiert werden.

Aktuell glauben einige Experten daran, dass die Weltwirtschaft vor einer Rezession stehen könnte. Die sogenannte Sahm-Regel, welche sich auf die Arbeitslosenquote in den USA bezieht, lag bisher immer richtig und indiziert derzeit einen Wirtschaftsrückgang. Doch ist die Vorhersage äußerst komplex und von unzähligen Faktoren abhängig.

Strategien herausfinden

Als bekannte Strategie hat sich schon mehrmals bewährt, Assets bei der ersten Zinssenkung zu verkaufen und bei der Verkündung der Rezession zurückzukaufen. Dadurch kann der Verlust minimiert und der anschließende Gewinn maximiert werden. Im Kryptobereich könnte es sich auch anbieten, in sogenannte ICOs, also Vorverkaufsprojekte, zu investieren. Sollten diese über den Zeitraum dieser Ankündigungen laufen, können durch die Steigerungen der Handelspreise Buchgewinne erzielt werden, und die Kryptotoken im Aufschwung wieder gehandelt werden. Ein langfristig orientiertes Projekt ist hier beispielsweise Pepe Unchained, welcher als Memecoin den Kryptomarkt aufmischen möchte.

Mit technologischem Fortschritt und viraler Integration möchte Pepe Unchained am Kryptomarkt punkten. In seiner aktuellen Vorverkaufsphase gibt das Projektteam an, den ersten Memecoin mit eigener Layer-2-Blockchain auf den Markt bringen zu wollen. Damit würden sie ein ähnliches Konstrukt wie etwa Polygon oder Base schaffen, welches enorme Vorteile für das Memecoin-Trading bringen würde. Durch Integration der Skalierungslösung können Transaktionsgeschwindigkeiten um das Hundertfache beschleunigt werden und die Transaktionskosten um ein Vielfaches reduziert werden. Anstelle von bis zu 10 US-Dollar bei Ethereum werden mit dieser Lösung nur noch wenige Cent pro Transaktion anfallen.

Die langfristige Vision des Projektes ist groß. So könnten DeFi-Anwendungen oder auch NFT-Projekte mit GameFi-Integrationen in Zukunft auf der Blockchain realisiert werden. Natürlich ist es ebenso möglich, dass andere Memecoin-Projekte auf dieser Chain gelauncht werden.

Der Vorverkauf schlägt schon große Wellen im Kryptobereich, da sogar während des Kryptoshocks am Montag und in den Tagen davor 700 Millionen US-Dollar für das Projekt gesammelt wurden. Insgesamt wird damit das Funding in dieser Woche wharscheinlich bei einer Million US-Dollar liegen.

Die Chancen stehen gut, dass dieses Projekt auch nach seinem Start weiteres Kapital anziehen wird und damit eine große Kryptowährung auf den dezentralen Börsen entsteht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.