Axon, Dauer-Empfehlung des AKTIONÄR und erst kürzlich als Trump-Gewinner genannt, hat mit seinen Quartalszahlen die Prognosen mit Leichtigkeit übertroffen. Die Anleger sind begeistert, die Aktie, seit dem IPO 2001 61.000 Prozent im Plus, springt auf ein Rekordhoch. Vor allem das neue Tool kommt hervorragend an.Mit Draft One ist Axon, Erfinder des Tasers, offenbar der nächste Gamechanger gelungen. "Die Reaktionen unserer Kunden auf Draft One sind besser als alles, was ich bisher gesehen habe, besser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...