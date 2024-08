Wien (www.anleihencheck.de) - Zuletzt konnte man schon feststellen, dass sich die Datenlage zur globalen Konjunktur nach einem Aufwind bis ins Frühjahr ab Sommerbeginn tendenziell eingetrübt hat, so Karin Kunrath, Chief Investment Officer der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.Auch am bislang so robusten Arbeitsmarkt würden sich mittlerweile vermehrt Anzeichen einer Abkühlung zeigen. Der Kapitalmarkt habe diese Eintrübung der Makrodaten bisweilen mit "bad news are good news" im Hinblick auf baldige Zinssenkungen interpretiert, doch das habe sich nun ganz offensichtlich geändert. Auch der aktuelle "reality check" im Rahmen der Berichtssaison über die Unternehmensergebnisse im zweiten Quartal falle eher ernüchternd aus, zumal die Quote an positiven Überraschungen niedriger liege als in den letzten Quartalen und einzelne Aktien nach enttäuschenden Zahlen brutal abverkauft würden. ...

