© Foto: picture alliance / Photoshot | -



Der Hersteller von Energydrinks und Erfrischungsgetränken Monster enttäuscht mit schwachen Zahlen. Der Wettbewerbsdruck nimmt deutlich zu.Die Aktie von Monster, dem Hersteller der gleichnamigen Energy Drinks, war über viele Jahre hinweg einer der dynamischsten Wachstumswerte am US-Aktienmarkt. In der Spitze erzielten die Anteile eine Performance von 300 Prozent in den vergangenen zehn Jahren - und konnten den Gesamtmarktindex S&P 500 damit um das Doppelte outperformen. Inzwischen ist der Wachstumsmotor aber ins Stottern geraten. In den vergangenen Wochen ist das Papier sogar hinter die Gesamtmarktperformance zurückgefallen. Warum beweist nun der am Mittwochabend vorgelegte Quartalsbericht. …