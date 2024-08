München (ots) -Die SPD setzt auf Olaf Scholz. Mit ihm stellt die SPD seit drei Jahren den Bundeskanzler und mit ihm will sie auch die nächste Bundestagswahl gewinnen. Doch Scholz gilt als unbeliebt in der Bevölkerung und die Umfragewerte der SPD liegen schon seit langem bei deutlich unter 20 Prozent. Dazu kommt die miese Stimmung in der Koalition - und das vor den Wahlen in drei ostdeutschen Bundesländern. Nach der Schlappe bei der Europawahl droht den Sozialdemokraten hier der nächste Tiefpunkt.Wie will die Partei die Stimmung drehen? Und was können die Deutschen von der SPD und der Ampelkoalition noch erwarten?Matthias Deiß, stellv. Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, fragt nach beim Co-Parteivorsitzenden der SPD, Lars Klingbeil. Am Sonntag, 11. August, im ARD-Sommerinterview - ausgestrahlt um 18:00 Uhr im Ersten sowie vorab schon ab 15:00 Uhr auf tagesschau24, tagesschau.de und in der ARD-Mediathek.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD-Text auf Seite 150 untertitelt.Im Online-Format "Frag selbst!" können Userinnen und User ihre Fragen an Lars Klingbeil im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen der tagesschau und vom "Bericht aus Berlin" bei Instagram, Facebook, X und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es am Sonntag, 11. August, ab 12:30 Uhr live auf dem YouTube-Kanal der tagesschau und jetzt neu: auf dem Twitch-Kanal der ARD.Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sonntags um 18:00 Uhr im Ersten:18. August 2024: Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)25. August 2024: Markus Söder (CSU)Redaktion: Kerstin PalzerPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5839945