Krefeld (ots) -Endlich ist es so weit: Fressnapf hat gemeinsam mit der gesamten Community die "schönste Katze Deutschlands" gefunden!Anlässlich des internationalen Weltkatzentages, der jährlich am 8. August begangen wird, hat sich Fressnapf etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Der sympathische Marktführer für Heimtierbedarf hatte Anfang Juli alle Katzenfreund:innen dazu aufgerufen, ein Foto ihrer Katze einzusenden und sich am anschließenden Voting zur Wahl der "schönsten Katze Deutschlands" zu beteiligen.Katzenfotos ohne Ende: Die Beteiligung war immens!Mit dem Aufruf zur Suche nach der schönsten Katze Deutschlands (https://www.fressnapf.de/magazin/katze/news/weltkatzentag-2024/?utm_medium=social&utm_source=fr&utm_campaign=wkt&utm_content=advertorial_02) hat Fressnapf genau den richtigen Nerv getroffen. Die Beteiligung an der Aktion war überwältigend: tausende von Katzenfotos sind an die Redaktion des Fressnapf Magazins gesendet worden! Das gesamte Team hatte viel Freude bei der Vorauswahl der Finalist:innen und an der Vorbereitung des darauffolgenden Votings.Die Wahl der schönsten Katze Deutschlands hat das Fressnapf-Team aber der Community überlassen: In der Zeit vom 26. Juli bis 7. August hatten alle Tierfreund:innen die Möglichkeit, auf der Fressnapf Aktionsseite zum Weltkatzentag (https://www.fressnapf.de/magazin/katze/news/weltkatzentag-2024/?utm_medium=social&utm_source=fr&utm_campaign=wkt&utm_content=advertorial_02) ihre Favoriten zu wählen.Die schönste Katze Deutschlands: Nero hat gewonnen!Die Community hat entschieden, auch wenn die Entscheidung alles andere als leichtgefallen ist! Von mehr als 3.300 Bewerber-Katzen hat es Nero mit unglaublichen 11.174 Stimmen auf Platz 1 und in die Herzen aller beteiligten Tierfreund:innen geschafft.Nero, der schöne Ragdoll-Kater aus Nordrhein-Westfalen, ist dafür bekannt in ungewöhnlichen Posen zu sitzen und zu schlafen. Zudem kann der sympathisch schielende Kater eine ganze Reihe toller Tricks, wie "High 5", Sitz, Platz, Männchen und Pfötchen.Die ursprünglich aus Kalifornien stammende Katzenrasse ist bekannt für ihre Anhänglichkeit, ihr freundliches Wesen und ihrem Namen "Ragdoll" nach auch dafür, sich beim Hochheben hängen zu lassen, wie eine Stoffpuppe. Zudem ist sie die einzig patentierte Katzenrasse der Welt.Mit dieser herzerwärmenden Aktion würdigt Fressnapf nicht nur die Liebe zum beliebtesten Haustier Deutschlands, sondern auch den internationalen Weltkatzentag. Nero steht mit seiner Platzierung somit stellvertretend für alle Katzen weltweit, denn jede Katze ist wunderschön!Nach dem Weltkatzentag ist vor dem Welthundetag!Hundefans aufgepasst: Fressnapf lässt es nicht bei dieser Aktion bewenden, sondern macht sich bereits ans Werk, alles für den Welthundetag am 10. Oktober vorzubereiten. Denn: Fressnapf sucht den schönsten Hund Deutschlands.Ab dem 13. September können sich alle Hundebegeisterte mit einem Foto ihres vierbeinigen Lieblings bei Fressnapf um den Titel des "schönsten Hundes Deutschlands" bewerben. Alle, die gern teilnehmen möchten, können sich jetzt schon darin üben, tolle Fotos zu machen, um ihren Hund bei der Bewerbung von seiner Schokoladenseite präsentieren zu können.Über die Fressnapf-Gruppe:Die Fressnapf-Gruppe ist europäischer Marktführer für Heimtierbedarf. Seit Eröffnung des ersten "Freßnapf" Fachmarktes 1990 in Erkelenz (NRW) ist Gründer Torsten Toeller unverändert Unternehmensinhaber und Mehrheitseigner. Seit 2024 ist das internationale Private Equity Unternehmen Cinven minderheitsbeteiligt. Sitz der Unternehmenszentrale ist Krefeld, weitere Büros gibt es in Venlo (NL) sowie in den Landesgesellschaften. Die Fressnapf-Gruppe ist aktuell in 14 Ländern aktiv. Heute gehören über 2.600 Fressnapf- bzw. Maxi Zoo-Märkte sowie über 20.000 Beschäftigte aus über 50 Nationen zur Unternehmensgruppe. In Deutschland wird die überwiegende Anzahl der Märkte von selbstständigen Franchisepartnern betrieben, im europäischen Ausland als eigene Filialen. Darüber hinaus ist die Fressnapf-Gruppe Förderer verschiedener, gemeinnütziger Tierschutzprojekte und baut ihr soziales Engagement unter der Initiative "tierisch engagiert" stetig aus. Mit der Vision "Happier Pets. Happier People." versteht sich die Fressnapf-Gruppe kanalunabhängig als kundenzentriertes Handelsunternehmen, welches ein Ökosystem rund um das Haustier erschafft. Zum Sortiment gehören aktuell 16 exklusiv bei Fressnapf | Maxi Zoo erhältliche Marken aller Preiskategorien. Die Mission des Unternehmens lautet: "Wir verbinden auf einzigartige Weise, rund um die Uhr und überall Produkte, Services, Dienstleistungen sowie Tierliebhaber und ihre Tiere und machen so das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser und glücklicher!"