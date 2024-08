Der BWV Bildungsverband und der AGV befragen Unternehmen der Versicherungswirtschaft jährlich zur Ausbildungssituation. In diesem Jahr stehen dabei Mobilarbeit, KI-Tools und Nachhaltigkeit im Fokus. Die Besetzung der Ausbildungsstellen bleibt ein anhaltendes Problem. In der jährlichen Ausbildungserhebung von Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland (AGV) und das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) zeigen sich auch für 2024 altbekannte Herausforderungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...