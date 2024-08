Do & Co hat den Anlegern am Donnerstag auf den ersten Blick schmackhafte Zahlen zum ersten Quartal serviert. Sowohl Erlöse als auch Ergebnis konnte das Wiener Catering-Unternehmen deutlich verbessern. Die Österreicher profitierte von einer starken Nachfrage in allen Segmenten. Doch es gibt auch kleine Schwachstellen, etwa mit Blick auf Netto-Gewinn und Cashflow. Die Aktie gibt nach. Do & Co verbesserte die Umsätze im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 um rund 38 Prozent auf 551,5 ...

