Die Nvidia-Aktie hat in den letzten Wochen erheblich an Wert verloren, was auf Gerüchte über mögliche Verzögerungen bei der neuen Blackwell-Chipreihe zurückzuführen ist. Analysten sehen dennoch großes Potenzial und betrachten die aktuellen Kursrückgänge als attraktive Kaufgelegenheiten.Nvidia-Aktie: Kursrückgang bietet Einstiegschancen Die Nvidia-Aktie hat in den letzten Wochen stark nachgegeben, da Anleger sich von bisherigen Gewinneraktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...