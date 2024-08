DJ PTA-News: Medigene AG: Medigene AG veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2024 am 14. August 2024

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Planegg/Martinsried (pta/08.08.2024/16:15) - Planegg/Martinsried, 8. August 2024. Die Medigene AG ( http:// www.medigene.de ) (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard) ein onkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, wird am Mittwoch, den 14. August 2024, die Finanzergebnisse sowie ein Unternehmensupdate für den am 30. Juni 2024 zu Ende gegangene Berichtszeitraum bekannt geben.

Nach Bekanntgabe der Finanzergebnisse und des Geschäftsberichts für das erste Halbjahr 2024 auf der Website von Medigene, wird das Unternehmen am selben Tag um 15:30 Uhr MESZ / 9:30 Uhr EST eine Telefonkonferenz abhalten. Zusätzlich zu den Finanzergebnissen für das erste Halbjahr 2024, wird Medigene dabei auch ein Unternehmensupdate, einschließlich der neuen Partnerschaft des Unternehmens mit WuXi Biologics (siehe Pressemitteilung ( https:// medigene.de/ medigene-und-wuxi-biologics-schliesen-forschungskooperation-fur-off-the-shelf-tcr-gesteuerte-t-zell-engager-ab/ ) vom 8. August 2024), geben.

Nachstehend finden Sie alle Angaben zur Telefonkonferenz und zum Webcast:

Datum Mittwoch, 14. August 2024 Uhrzeit 15:30 MESZ (9:30 Uhr EDT) Telefonkonferenz Registrierung hier ( https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register? confirmationNumber=2260695&linkSecurityString=52185d2cc ) Webcast Teilnahme am Webcast hier ( https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=xhhaEPyR )

Die Teilnehmer können sich vorab registrieren und erhalten über den obigen Registrierungslink für die Telefonkonferenz die entsprechenden Einwahldaten für einen einfachen und schnellen Zugang zur Telefonkonferenz.

Bitte wählen Sie sich 10 Minuten vor dem Beginn der Telefonkonferenz ein, um einen pünktlichen Start zu ermöglichen.

Bitte beachten Sie, dass die Telefonkonferenz und der Webcast in englischer Sprache stattfinden wird.

Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung des Webcasts (in englischer Sprache) im Bereich Investoren & Medien auf der Medigene-Website verfügbar sein: https://medigene.de/investoren-medien/ berichte-prasentationen/

--- Ende der Pressemitteilung ---

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Therapien zur effektiven Bekämpfung von Krebs spezialisiert hat. Seine End-to-End-Plattform generiert optimale 3S (sensitive, spezifische und sichere) T-Zell-Rezeptoren mit einzigartigen und unverwechselbaren Eigenschaften, die in verschiedenen therapeutischen Therapieformen wie T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell-Therapien (TCR-T), TCR-gesteuerten T-Zell-Engager-Therapien und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen, sowohl für die eigene Produktpipeline als auch für Partnerschaften eingesetzt werden.

Medigenes führendes TCR-T-Programm MDG1015 ist eine potenziell neuartige TCR-T-Therapie zur Behandlung mehrerer solider Tumorindikationen. Die End-to-End-Plattformtechnologien ermöglichen die Verbesserung dieser T-Zellen, um die immunsuppressive Tumor-Mikroumgebung (TME) zu überwinden und sicherzustellen, dass die Zusammensetzung des T-Zell- Arzneimittelprodukts die Sicherheit, Wirksamkeit und Beständigkeit der Therapieansprache maximiert. Medigene wird für ihr führendes TCR-T-Programm MDG1015 im 3. Quartal 2024 den IND-Antrag und im 4. Quartal 2024 den CTA-Antrag einreichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.medigene.de.

Medigene AG

Pamela Keck Tel.: +49 89 2000 3333 01 E-Mail: investor@medigene.com

Falls Sie die Zusendung von Informationen über Medigene zukünftig nicht mehr wünschen, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung per E-Mail (investor@medigene.com ( https://medigene.sharepoint.com/sites/MDGCommunications/ Freigegebene%20Dokumente/General/C.%20Press%20releases/PR_released/20240304_iM-TCR%20Japan%20patent/ investor@medigene.com )). investor@medigene.comWir werden Sie dann von unserer Verteilerliste streichen.

(Ende)

Aussender: Medigene AG Adresse: Lochhamer Straße 11, 82152 Planegg/Martinsried Land: Deutschland Ansprechpartner: Medigene PR/IR Tel.: +49 89 2000 3333 01 E-Mail: investor@medigene.com Website: www.medigene.de

ISIN(s): DE000A1X3W00 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2024 10:15 ET (14:15 GMT)