Das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis* im zweiten Quartal 2024 ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 % zurück bzw. stieg um 8 %

Das ausgewiesene und das bereinigte EPS* im zweiten Quartal 2024 betrugen 2,22 USD bzw. 2,87 USD, was einem Rückgang von 8 % bzw. einem Anstieg von 24 % entspricht

Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr für den ausgewiesenen EPS auf 10,20 USD bis 10,70 USD und den bereinigten EPS auf 9,70 USD bis 10,20 USD



WESTCHESTER, Illinois, Aug. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, hat heute die Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 bekanntgegeben. Die Ergebnisse, die in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP") für das zweite Quartal 2024 und 2023 ausgewiesen werden, beinhalten Posten, die von den vom Unternehmen vorgelegten, nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen ausgeschlossen sind.

"Im zweiten Quartal konnte Ingredion ein deutliches Wachstum erzielen, insbesondere Texture & Healthful Solutions, das gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzwachstum von 8 % verzeichnen konnte", erklärte Jim Zallie, President und CEO von Ingredion. "Darüber hinaus konnten unsere Segmente Lebensmittel & Industrie ein außergewöhnlich starkes Gewinnwachstum verzeichnen, da sie sehr gut positioniert waren, um auf die robuste Kundennachfrage zu reagieren."

"Im Quartal haben wir zur Unterstützung des zukünftigen organischen Wachstums im Bereich Texturlösungen auch strategisches Kapital eingesetzt und im Einklang mit unserer Strategie zur Zuckerreduzierung unsere Beteiligung an PureCircle auf 98 % erhöht. Unser Unternehmen profitiert von unseren neuen Segmenten, da wir unser globales Betriebsmodell zunehmend nutzen und innovative Wege zur Stärkung der Kundenbeziehungen für künftiges Wachstum beschreiten. Unsere "Driving Growth"-Roadmap wird auch weiterhin unsere strategischen Maßnahmen zur Schaffung einer langfristigen Wertschöpfung für Aktionäre bestimmen."

"Mit dem im letzten Quartal lancierten Cost2Compete-Programm möchten wir bis Ende 2025 laufende Einsparungen in Höhe von 50 Mio. USD erzielen. Unsere bisherigen Initiativen haben zu Einsparungen in Höhe von 18 Mio. USD geführt, die sich auch positiv auf den weiteren Verlauf des Jahres auswirken werden", so Zallie abschließend.

*Bereinigte Finanzkennzahlen sind nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen.

Diluted Earnings Per Share (EPS)

2Q23 2Q24 Reported Diluted EPS $ 2.42 $ 2.22 Impairment charge - 0.33 Restructuring and resegmentation costs - 0.03 Net gain on sale of business - 0.01 Tax items and other matters (0.10 ) 0.28 Adjusted Diluted EPS** $ 2.32 $ 2.87



Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

2Q24 Total items affecting EPS** 0.55 Total operating items 0.20 Margin 0.06 Volume 0.03 Foreign exchange 0.00 Other income 0.11 Total non-operating items 0.35 Other non-operating income 0.01 Financing costs 0.22 Tax rate 0.10 Shares outstanding 0.02 Non-controlling interests 0.00

** Totals may not sum due to rounding

Sonstige Finanzposten

Zum 30. Juni 2024 beliefen sich die Gesamtverschuldung sowie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Investitionen auf 1,9 Mrd. USD bzw. 510 Mio. USD gegenüber 2,2 Mrd. USD bzw. 409 Mio. USD zum 31. Dezember 2023.

Die ausgewiesenen Nettofinanzierungskosten lagen im zweiten Quartal bei 10 Mio. USD im Vergleich zu 30 Mio. USD im Vorjahreszeitraum, wobei 10 Mio. USD auf die Verbesserung der Wechselkurseffekte zurückzuführen sind.

Die ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze für das Quartal betrugen 34,8 % bzw. 25,4 % im Vergleich zu 25,1 % bzw. 28,3 % im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg des ausgewiesenen effektiven Steuersatzes ist in erster Linie auf eine Veränderung des Wertes des mexikanischen Peso gegenüber dem US-Dollar und die Wertminderung einer nach der Equity-Methode bewerteten Beteiligung zurückzuführen.

Die Netto-Investitionsausgaben beliefen sich seit Jahresbeginn auf 120 Mio. USD.



Geschäftsverlauf

Total Ingredion

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price mix 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 2,069 (11 ) 104 (80 ) (204 ) 1,878 (9 %) (9 %) Year-to-Date 4,206 1 64 (131 ) (380 ) 3,760 (11 %) (11 %)

* Represents loss of volume due to the sale of the South Korea business completed on February 1, 2024

Reported Operating Income

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers Restructuring

/ Impairment Other 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 251 0 19 (21 ) (9 ) 240 (4 %) (4 %) Year-to-Date 542 3 (64 ) (24 ) (4 ) 453 (16 %) (17 %)



Adjusted Operating Income

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 251 0 19 270 8 % 8 % Year-to-Date 547 3 (64 ) 486 (11 %) (12 %)



Nettoumsatz

Der Nettoumsatz im zweiten Quartal und seit Jahresbeginn stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9 % bzw. 11 %. Die Rückgänge sind auf den Preismix zurückzuführen, vor allem auf die niedrigeren Rohstoffkosten und den Rückgang des Umsatzvolumens durch den Verkauf des Südkorea-Geschäfts, das teilweise durch Volumensteigerungen ausgeglichen wurde.



Betriebsergebnis

Das ausgewiesene und das bereinigte Betriebsergebnis für das zweite Quartal betrug 240 Mio. USD bzw. 270 Mio. USD. Die Differenz zwischen dem ausgewiesenen und dem bereinigten Betriebsergebnis im Berichtszeitraum ist in erster Linie auf die Wertminderung einer nach der Equity-Methode bewerteten Beteiligung sowie auf die Auswirkungen der Tornadoschäden in einem US-amerikanischen Lagerhaus zurückzuführen. Das angepasste bereinigte Betriebsergebnis stieg gegenüber dem Vorjahr um 8 % und ist auf niedrigere Rohstoff- und Vorlaufkosten und ein höheres Volumen zurückzuführen, was teilweise durch den Preismix ausgeglichen wurde. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte sanken das ausgewiesene und das bereinigte Betriebsergebnis um 4 % bzw. 8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



Seit Jahresbeginn beliefen sich das ausgewiesene und das bereinigte Betriebsergebnis auf 453 Mio. USD bzw. 486 Mio. USD und sanken damit um 16 % bzw. 11 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Rückgänge waren auf den Preismix zurückzuführen und wurden teilweise durch niedrigere Rohstoff- und Vorlaufkosten ausgeglichen. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte sanken das ausgewiesene und das bereinigte Betriebsergebnis um 17 % bzw. 12 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Texture & Healthful Solutions

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price mix 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 618 (9 ) 51 (72 ) 588 (5 %) (3 %) Year-to-Date 1,283 (15 ) 50 (133 ) 1,185 (8 %) (6 %)



Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 105 (1 ) (18 ) 86 (18 %) (17 %) Year-to-Date 232 (2 ) (70 ) 160 (31 %) (30 %)

Das Betriebsergebnis von Texture & Healthful Solutions lag im zweiten Quartal bei 86 Mio. USD, was einem Rückgang von 19 Mio. USD im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht, der auf einen ungünstigen Preismix zurückzuführen ist und teilweise durch die Erholung des Absatzes und niedrigere Vorlaufkosten ausgeglichen wurde. Das Betriebsergebnis belief sich seit Jahresbeginn auf 160 Mio. USD, was einem Rückgang von 72 Mio. USD entspricht, der auf einen ungünstigen Preismix und höhere Vorlaufkosten zurückzuführen ist und teilweise durch ein verbessertes Volumen ausgeglichen wurde. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten sank das Betriebsergebnis des Segments im zweiten Quartal um 17 % und seit Jahresbeginn um 30 %.





Food & Industrial Ingredients - LATAM

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price mix 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 666 2 28 (66 ) 630 (5 %) (6 %) Year-to-Date 1,333 28 12 (127 ) 1,246 (7 %) (9 %)



Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 101 1 28 130 29 % 28 % Year-to-Date 223 6 2 231 4 % 1 %

Das Betriebsergebnis für Food & Industrial Ingredients - LATAM lag im zweiten Quartal bei 130 Mio. USD, was einem Anstieg von 29 Mio. USD gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Betriebsergebnis seit Jahresbeginn betrug 231 Mio. USD, was einem Anstieg von 8 Mio. USD gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Anstieg in beiden Zeiträumen war in erster Linie auf niedrigere Vorlaufkosten und ein verbessertes Volumen zurückzuführen, was teilweise durch den Preismix ausgeglichen wurde. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten stieg das Betriebsergebnis des Segments im zweiten Quartal um 28 % und seit Jahresbeginn um 1 %.





Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price mix 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 604 (2 ) 11 (58 ) 555 (8 %) (8 %) Year-to-Date 1,212 (2 ) (13 ) (101 ) 1,096 (10 %) (9 %)



Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 80 (1 ) 26 105 31 % 33 % Year-to-Date 172 (1 ) 21 192 12 % 12 %

Das Betriebsergebnis für Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada lag im zweiten Quartal bei 105 Mio. USD, was einem Anstieg von 25 Mio. USD gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Betriebsergebnis seit Jahresbeginn betrug 192 Mio. USD, was einem Anstieg von 20 Mio. USD gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Veränderung in beiden Zeiträumen ist auf niedrigere Rohstoff- und Vorlaufkosten zurückzuführen, die teilweise durch den Preismix ausgeglichen wurden. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten stieg das Betriebsergebnis des Segments im zweiten Quartal um 33 % und seit Jahresbeginn um 12 %.





Alle anderen**

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price mix 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 181 (2 ) 14 (80 ) (8 ) 105 (42 %) (41 %) Year-to-Date 378 (10 ) 15 (131 ) (19 ) 233 (38 %) (36 %)

* Represents loss of volume due to the sale of the South Korea business

Segment Operating Income (Loss)

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Second Quarter 3 1 (14 ) (10 ) (433 %) (467 %) Year-to-Date (5 ) 0 (9 ) (14 ) (180 %) (180 %)

Im zweiten Quartal betrug der Betriebsverlust für "Alle anderen" 10 Mio. USD, was einem Rückgang von 13 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Betriebsverlust seit Jahresbeginn belief sich auf 14 Mio. USD, was einem Rückgang von 9 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr entspricht und in erster Linie auf den Verkauf des Südkorea-Geschäfts zurückzuführen ist.





** "Alle anderen" umfassen die Geschäfte mehrerer operativer Segmente, die weder einzeln noch gemeinsam als berichtspflichtige Segmente klassifiziert sind. Der Nettoumsatz von allen anderen Segmenten wird hauptsächlich durch den Verkauf von Süßstoffen und Stärke durch unser Pakistan-Geschäft, den Verkauf von Stevia und anderen Inhaltsstoffen durch unsere Geschäftsbereiche PureCircle und Zuckerreduzierung sowie durch Erbsenprotein-Inhaltsstoffe durch unseren Geschäftsbereich Proteinanreicherung erzielt.

Dividenden und Aktienrückkäufe

In der ersten Hälfte 2024 zahlte das Unternehmen 104 Mio. USD an Dividenden an die Aktionäre aus und gab eine vierteljährliche Dividende von 0,78 USD pro Aktie bekannt, die am 23. Juli 2024 ausgezahlt wurde. Im Laufe des Quartals hat das Unternehmen im Umlauf befindliche Stammaktien in Höhe von 65 Mio. USD zurückgekauft.

Aktualisierte Prognose für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2024

Für das dritte Quartal 2024 rechnet das Unternehmen ohne die Auswirkungen des Verkaufs des Südkorea-Geschäfts mit einem gleichbleibenden Nettoumsatz und einem Anstieg des ausgewiesenen und des bereinigten Betriebsergebnisses im hohen zweistelligen Bereich.

Das Unternehmen geht nun davon aus, dass der ausgewiesene EPS für das Gesamtjahr 2024 im Bereich von 10,20 USD bis 10,70 USD liegen wird, was die Auswirkungen des Gewinns aus dem am 1. Februar 2024 abgeschlossenen Verkauf des Südkorea-Geschäfts einschließt.

Das Unternehmen rechnet mit einem bereinigten EPS im Bereich von 9,70 USD bis 10,20 USD. Ohne die Auswirkungen des Verkaufs des Südkorea-Geschäfts erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr 2024 einen Rückgang des Nettoumsatzes im niedrigen einstelligen Bereich, was die Weitergabe der niedrigeren Maiswerte widerspiegelt. Für das ausgewiesene und das bereinigte Betriebsergebnis wird ein Anstieg im mittleren einstelligen Bereich erwartet.

Die Unternehmenskosten werden voraussichtlich im niedrigen einstelligen Bereich steigen.

Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2024 nun einen ausgewiesenen und effektiven Steuersatz von 27,0 % bis 28,0 % bzw. 26,5 % bis 27,5 %.

Die Barmittel aus der Geschäftstätigkeit für das Gesamtjahr 2024 werden sich nun voraussichtlich im Bereich von 800 Mio. USD bis 950 Mio. USD bewegen. Die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr werden weiterhin voraussichtlich bei ca. 340 Mio. USD liegen.

Über das Unternehmen

Ingredion Incorporated.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung enthalten. Ingredion geht davon aus, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche Aussagen abgedeckt werden.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen für das Gesamtjahr 2024 in Bezug auf den ausgewiesenen und bereinigten Gewinn je Aktie, den Nettoumsatz, das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis, die Unternehmenskosten, den ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersatz, den Cashflow aus der Geschäftstätigkeit und die Investitionsausgaben, unsere Erwartungen für den Nettoumsatz und das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis im dritten Quartal 2024 sowie alle anderen Aussagen zu unseren Aussichten und unserer künftigen Geschäftstätigkeit, unserer Finanzlage, unseren Volumina, unseren Cashflows, unseren Ausgaben oder anderen Finanzposten, einschließlich der Pläne oder Strategien und Ziele des Managements für die vorgenannten Bereiche sowie aller Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen, die den vorgenannten Bereichen zugrunde liegen.

Diese Aussagen können manchmal durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "annehmen", "glaubt", "plant", "projiziert", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "fortsetzen", "pro forma", "prognostiziert", "Ausblick", "antreibt", "Chancen", "Potenzial", "vorläufig" oder andere ähnliche Begriffe oder deren Verneinung identifiziert werden. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen".

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben, dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere Erwartungen als richtig erweisen.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den Erwartungen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, und zwar aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich geopolitischer Konflikte und daraus resultierender Handlungen, einschließlich der Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und die Preise von Rohstoffen und Energielieferungen, Unterbrechungen der Versorgungskette und der Volatilität von Wechselkursen und Zinssätzen; sich ändernder Verbrauchervorlieben, die die Nachfrage nach den von uns hergestellten Produkten verringern können; die Auswirkungen der globalen wirtschaftlichen Bedingungen und der allgemeinen politischen, wirtschaftlichen, geschäftlichen und Marktbedingungen, die Kunden und Verbraucher in den verschiedenen geografischen Regionen und Ländern betreffen, in denen wir unsere Rohstoffe einkaufen oder unsere Produkte herstellen oder verkaufen, und die Auswirkungen, die diese Faktoren auf unsere Verkaufsmengen, die Preisgestaltung unserer Produkte und unsere Fähigkeit, unsere Forderungen gegenüber Kunden einzutreiben, haben können; künftige Käufe unserer Produkte durch wichtige Branchen, die wir beliefern und mit denen wir einen erheblichen Teil unseres Umsatzes erzielen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lebensmittel-, Tiernahrungs-, Getränke- und Brauereibranche; die mit Pandemien verbundenen Risiken; die Ungewissheit der Akzeptanz von Produkten, die durch genetische Veränderung und Biotechnologie entwickelt wurden; unsere Fähigkeit, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln oder zu erwerben, und zwar zu Preisen oder in einer Qualität, die ausreicht, um Marktakzeptanz zu erreichen; erhöhter Wettbewerbs- und/oder Kundendruck in der Maisveredelungsbranche und verwandten Branchen, auch in Bezug auf die Märkte und Preise für unsere Primärprodukte und unsere Nebenprodukte, insbesondere Maisöl; Preisschwankungen, Unterbrechungen der Versorgungskette und Engpässe, die sich auf die Inputs für unsere Produktionsprozesse und Lieferkanäle auswirken, einschließlich Rohstoffen, Energiekosten und Verfügbarkeit sowie Kosten für Fracht und Logistik; unsere Fähigkeit, Kosten einzudämmen, Budgets einzuhalten und erwartete Synergien zu realisieren, einschließlich unserer Fähigkeit, geplante Instandhaltungs- und Investitionsprojekte rechtzeitig und im Rahmen des Budgets abzuschließen, sowie in Bezug auf Fracht- und Versandkosten und Hedging-Aktivitäten; Betriebsschwierigkeiten in unseren Produktionsanlagen und Haftungen im Zusammenhang mit Produktsicherheit und -qualität; die Auswirkungen des Klimawandels sowie rechtliche, regulatorische und marktbezogene Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels; unsere Fähigkeit, Akquisitionen, Veräußerungen oder strategische Allianzen zu günstigen Bedingungen erfolgreich zu identifizieren und abzuschließen sowie unsere Fähigkeit, eine Due-Diligence-Prüfung erfolgreich durchzuführen, erworbene Unternehmen zu integrieren oder strategische Allianzen zu implementieren und aufrechtzuerhalten und die erwarteten Synergien in Bezug auf alle vorgenannten Punkte zu erzielen; wirtschaftliche, politische und andere Risiken, die mit der Durchführung von Geschäften im Ausland und in Fremdwährungen verbunden sind; das Versäumnis, zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, gute Beziehungen zu unserer Belegschaft zu gewinnen, zu entwickeln, zu motivieren und aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Naturkatastrophen, Kriegen, Bedrohungen oder Terroranschlägen oder das Eintreten anderer bedeutender Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf unser Geschäft; die Auswirkungen von Wertminderungen unseres Firmenwerts oder langlebiger Vermögensgegenstände; Änderungen der Regierungspolitik, des Rechts oder der Vorschriften und der Kosten für die Einhaltung von Gesetzen, einschließlich der Einhaltung von Umweltvorschriften; Änderungen unserer Steuersätze oder die Gefahr zusätzlicher Einkommenssteuerverpflichtungen; Erhöhungen unserer Kreditkosten, die sich aus steigenden Zinssätzen ergeben könnten; unsere Fähigkeit, Finanzmittel zu angemessenen Konditionen zu beschaffen, und andere Faktoren, die unseren Zugang zu ausreichenden Finanzmitteln für zukünftiges Wachstum und Expansion beeinträchtigen; Unterbrechungen, Sicherheitsvorfälle oder Ausfälle in Bezug auf IT-Systeme, -Prozesse und -Standorte; die Volatilität des Aktienmarktes und andere Faktoren, die sich negativ auf unseren Aktienkurs auswirken könnten; Risiken, die sich auf die Fortführung unserer Dividendenpolitik auswirken; und unsere Fähigkeit, eine effektive interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Erklärung als Folge neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen wiederzugeben. Wenn wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine weitere Beschreibung dieser und anderer Risiken finden Sie unter "Risikofaktoren" und weiteren Informationen, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr und den nachfolgenden Berichten auf dem Formular 10-Q und dem Formular 8-K enthalten sind, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden.





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(in millions, except per share amounts) Three Months Ended

June 30, Change Six Months Ended

June 30, Change 2024 2023 % 2024 2023 % Net sales $ 1,878 $ 2,069 (9%) $ 3,760 $ 4,206 (11%) Cost of sales 1,432 1,628 2,897 3,278 Gross profit 446 441 1% 863 928 (7%) Operating expenses 191 188 2% 380 375 1% Other operating (income) expense (8 ) 2 4 11 Restructuring/impairment charges 23 - 26 - Operating income 240 251 (4%) 453 542 (16%) Financing costs 10 30 29 62 Net gain on sale of business - - (82 ) - Other non-operating expense - 2 - 2 Income before income taxes 230 219 5% 506 478 6% Provision for income taxes 80 55 138 120 Net income 150 164 (9%) 368 358 3% Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 1 4 4 Net income attributable to Ingredion $ 148 $ 163 (9%) $ 364 $ 354 3% Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.7 66.3 65.7 66.2 Diluted 66.8 67.3 66.7 67.2 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.25 $ 2.46 (9%) $ 5.54 $ 5.35 4% Diluted $ 2.22 $ 2.42 (8%) $ 5.46 $ 5.27 4%

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(in millions, except share and per share amounts)

June 30, 2024 December 31, 2023 (Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 505 $ 401 Short-term investments 5 8 Accounts receivable, net 1,286 1,279 Inventories 1,244 1,450 Prepaid expenses and assets held for sale 59 261 Total current assets 3,099 3,399 Property, plant and equipment, net 2,291 2,370 Intangible assets, net 1,275 1,303 Other non-current assets 556 570 Total assets $ 7,221 $ 7,642 Liabilities and equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 109 $ 448 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,121 1,324 Total current liabilities 1,230 1,772 Long-term debt 1,741 1,740 Other non-current liabilities 471 480 Total liabilities 3,442 3,992 Share-based payments subject to redemption 50 55 Redeemable non-controlling interests 7 43 Ingredion stockholders' equity: Preferred stock - authorized 25.0 shares - $0.01 par value, none issued - - Common stock - authorized 200.0 shares - $0.01 par value, 77.8 shares issued at June 30, 2024 and December 31, 2023 1 1 Additional paid-in capital 1,141 1,146 Less: Treasury stock (common stock: 12.6 shares at June 30, 2024 and December 31, 2023) at cost (1,233 ) (1,207 ) Accumulated other comprehensive loss (1,118 ) (1,056 ) Retained earnings 4,914 4,654 Total Ingredion stockholders' equity 3,705 3,538 Non-redeemable non-controlling interests 17 14 Total stockholders' equity 3,722 3,552 Total liabilities and stockholders' equity $ 7,221 $ 7,642

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(in millions) Six Months Ended June 30, 2024 2023 Cash from operating activities: Net income $ 368 $ 358 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating

activities: Depreciation and amortization 107 109 Mechanical stores expense 29 33 Net gain on sale of business (82 ) - Margin accounts (13 ) (10 ) Changes in other trade working capital 65 (218 ) Other 47 7 Cash provided by operating activities 521 279 Cash from investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (120 ) (154 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties - 1 Proceeds from sale of business 247 - Other (2 ) (7 ) Cash provided by (used for) investing activities 125 (160 ) Cash from financing activities: Proceeds from borrowings, net - (17 ) Commercial paper borrowings, net (327 ) - Repurchases of common stock, net (66 ) - Issuances of common stock for share-based compensation, net 11 15 Purchases of non-controlling interests (40 ) - Dividends paid, including to non-controlling interests (104 ) (95 ) Cash (used for) financing activities (526 ) (97 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents (16 ) (1 ) Increase in cash and cash equivalents 104 21 Cash and cash equivalents, beginning of period 401 236 Cash and cash equivalents, end of period $ 505 $ 257

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(in millions, except for percentages) I. Segment Information of Net Sales and Operating Income Three Months Ended

June 30, Change Six Months Ended

June 30, Change 2024 2023 Change Excl. FX 2024 2023 Change Excl. FX Net Sales Texture & Healthful Solutions (a) $ 588 $ 618 (5%) (3%) $ 1,185 $ 1,283 (8%) (6%) Food & Industrial Ingredients - LATAM (b) 630 666 (5%) (6%) 1,246 1,333 (7%) (9%) Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada (c) 555 604 (8%) (8%) 1,096 1,212 (10%) (9%) All Other (d) 105 181 (42%) (41%) 233 378 (38%) (36%) Total Net Sales $ 1,878 $ 2,069 (9%) (9%) $ 3,760 $ 4,206 (11%) (11%) Operating Income Texture & Healthful Solutions $ 86 $ 105 (18%) (17%) $ 160 $ 232 (31%) (30%) Food & Industrial Ingredients - LATAM 130 101 29% 28% 231 223 4% 1% Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada 105 80 31% 33% 192 172 12% 12% All Other (10 ) 3 (433%) (467%) (14 ) (5 ) (180%) (180%) Corporate (41 ) (38 ) (8%) (8%) (83 ) (75 ) (11%) (11%) Sub-total 270 251 8% 8% 486 547 (11%) (12%) Restructuring and resegmentation costs (3 ) - (6 ) - Other matters (9 ) - (9 ) (5 ) Impairment charge (18 ) - (18 ) - Total Operating Income $ 240 $ 251 (4%) (4%) $ 453 $ 542 (16%) (17%)

(a) Inklusive segmentübergreifender Umsätze in Höhe von 16 und 25 Mio. USD für das zweite Quartal 2024 und 2023 sowie 31 und 58 Mio. USD seit Jahresbeginn bis zum 30. Juni 2024 und 2023

(b) Inklusive segmentübergreifender Umsätze in Höhe von 10 Mio. USD und 9 Mio. USD für das zweite Quartal 2024 und 2023 sowie 20 Mio. USD und 19 Mio. USD seit Jahresbeginn bis zum 30. Juni 2024 und 2023

(c) Inklusive segmentübergreifender Umsätze in Höhe von 25 und 23 Mio. USD für das zweite Quartal 2024 und 2023 sowie 51 und 50 Mio. USD seit Jahresbeginn bis zum 30. Juni 2024 und 2023

(d) Inklusive segmentübergreifender Umsätze in Höhe von 4 Mio. USD und 3 Mio. USD für das zweite Quartal 2024 und 2023 sowie 7 Mio. USD und 7 Mio. USD seit Jahresbeginn bis zum 30. Juni 2024 und 2023

II. Nicht auf GAAP basierende Informationen

Zur Ergänzung der konsolidierten Finanzergebnisse, die in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) erstellt wurden, werden nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen verwendet, die bestimmte GAAP-Posten ausschließen, wie z. B. Kosten für die Restrukturierung und Neusegmentierung, Nettogewinne aus dem Verkauf von Unternehmensteilen, Wertminderungsabschreibungen, Steuerposten in Mexiko und andere spezifische Posten. Im Allgemeinen wird der Begriff "bereinigt" verwendet, wenn wir uns auf diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beziehen.

Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich der Betriebsergebnisse des Unternehmens und Trends für die dargestellten Zeiträume zu ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach GAAP erfasst wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung mit den auf GAAP basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres Verständnis der Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken. Die erwarteten Finanzkennzahlen spiegeln möglicherweise nicht bestimmte zukünftige Aufwendungen, Kosten und/oder Gewinne wider, die aufgrund ihres unbekannten Zeitpunkts, ihrer Auswirkungen und/oder Bedeutung von Natur aus schwer vorhersehbar bzw. abschätzbar sind. Nicht auf GAAP basierende Anpassungen werden in der Regel an bereinigten Finanzkennzahlen vorgenommen, was das Vertrauen des Managements in seine Fähigkeit zur Prognose bereinigter Finanzkennzahlen im Vergleich zu seiner Fähigkeit zur Prognose von GAAP-Finanzkennzahlen erhöht. Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen, einschließlich erwartete nicht auf GAAP basierende Kennzahlen, sollten als Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen bzw. als diesen überlegen angesehen werden.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit GAAP erstellt. Daher sind die Kennzahlen des Unternehmens nicht unbedingt mit ähnlich benannten Kennzahlen mit anderer Unternehmen vergleichbar. Die Überleitungen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen werden in den nachstehenden Tabellen aufgeführt.





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited)

Three Months Ended

June 30, 2024 Three Months Ended

June 30, 2023 Six Months Ended

June 30, 2024 Six Months Ended

June 30, 2023 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 148 $ 2.22 $ 163 $ 2.42 $ 364 $ 5.46 $ 354 $ 5.27 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 2 0.03 - - 4 0.06 - - Net gain on sale of business (ii) 1 0.01 - - (72 ) (1.08 ) - - Other matters (iii) 7 0.10 - - 7 0.10 4 0.06 Impairment charge (iv) 22 0.33 - - 22 0.33 - - Tax item - Mexico (v) 10 0.15 (7 ) (0.10 ) 4 0.06 (14 ) (0.21 ) Other tax matters (vi) 2 0.03 - - 2 0.03 - - Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 192 $ 2.87 $ 156 $ 2.32 $ 331 $ 4.96 $ 344 $ 5.12

Nettogewinn und EPS können aufgrund von Rundungen abweichen oder neu berechnet werden.

Anmerkungen



(i) In den drei bzw. sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024 wurden Aufwendungen in Höhe von 3 Mio. USD bzw. 6 Mio. USD vor Steuern für Restrukturierungsmaßnahmen verzeichnet, die in erster Linie auf die Umstrukturierung und die Neusegmentierung des Geschäfts zum 1. Januar 2024 zurückzuführen sind.

(ii) In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024 wurde ein Gewinn von 82 Mio. USD vor Steuern aus dem Verkauf des Südkorea-Geschäfts verzeichnet, der am 1. Februar 2024 abgeschlossen wurde.

(iii) In den drei bzw. sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024 wurden Aufwendungen in Höhe von 9 Mio. USD vor Steuern für Tornadoschäden in einem US-amerikanischen Lagerhaus verzeichnet. In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2023 wurden Aufwendungen in Höhe von 5 Mio. USD vor Steuern verzeichnet, die hauptsächlich auf die Auswirkungen einer Arbeitsniederlegung in den USA zurückzuführen sind.

(iv) In den drei bzw. sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024 wurde eine außerplanmäßige Wertminderung in Höhe von 18 Mio. USD vor Steuern für unsere nach der Equity-Methode bewerteten Beteiligungen verzeichnet.

(vi) In den drei bzw. sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024 wurden Steuerrückstellungen in Höhe von 10 Mio. USD bzw. 4 Mio. USD und in den drei bzw. sechs Monaten bis zum 30. Juni 2023 Steuervergünstigungen in Höhe von 7 Mio. USD bzw. 14 Mio. USD verbucht, die sich aus der Entwicklung des mexikanischen Peso gegenüber dem US-Dollar und deren Auswirkungen auf die Neubewertung des mexikanischen Jahresabschlusses in den jeweiligen Zeiträumen ergaben.

(vi) In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2024 wurden die prognostizierten Dividenden aus Brasilien für das Jahr geändert, die im Sinne der Einkommenssteuer gemäß den Recapture-Regeln in den USA vorübergehend steuerpflichtig sind. Zu den nicht auf GAAP basierenden Anpassungen für sonstige Steuerangelegenheiten gehören die Auswirkungen der Wiedergewinnung von Steuern in den USA, steuerliche Eventualitäten aus dem Vorjahr und Steuerergebnisse der oben genannten nicht auf GAAP basierenden Anpassungen, die teilweise durch Zinsen auf zuvor erfasste Steuervorteile für bestimmte brasilianische lokale Anreize, die zuvor steuerpflichtig waren, ausgeglichen werden.





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(in millions, pre-tax) Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, 2024 2023 2024 2023 Operating income $ 240 $ 251 $ 453 $ 542 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 - 6 - Other matters (iii) 9 - 9 5 Impairment charge (iv) 18 - 18 - Non-GAAP adjusted operating income $ 270 $ 251 $ 486 $ 547

Für die Erläuterungen (i) bis (iv) siehe Erläuterungen (i) bis (iv), die in der Überleitung des auf Ingredion entfallenden GAAP-Reingewinns und des verwässerten EPS auf den auf Ingredion entfallenden, nicht auf GAAP basierenden bereinigten Nettogewinn und im bereinigten verwässerten EPS enthalten sind.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) Three Months Ended June 30, 2024 Six Months Ended June 30, 2024 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 230 $ 80 34.8% $ 506 $ 138 27.3% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 1 6 2 Net gain on sale of business (ii) - (1 ) (82 ) (10 ) Other matters (iii) 9 2 9 2 Impairment charge (iv) 18 (4 ) 18 (4 ) Tax item - Mexico (v) - (10 ) - (4 ) Other tax matters (vi) - (2 ) - (2 ) Adjusted Non-GAAP $ 260 $ 66 25.4% $ 457 $ 122 26.7%

Three Months Ended June 30, 2023 Six Months Ended June 30, 2023

Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 219 $ 55 25.1% $ 478 $ 120 25.1% Adjustments: Other matters (iii) - - 5 1 Tax item - Mexico (v) - 7 - 14 Adjusted Non-GAAP $ 219 $ 62 28.3% $ 483 $ 135 28.0%

Für die Erläuterungen (i) bis (vi) siehe Erläuterungen (i) bis (vi), die in der Überleitung des auf Ingredion entfallenden GAAP-Reingewinns und des verwässerten EPS auf den auf Ingredion entfallenden, nicht auf GAAP basierenden bereinigten Nettogewinn und im bereinigten verwässerten EPS enthalten sind.





Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share ("GAAP EPS")

to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share ("Adjusted EPS")

(Unaudited) Expected EPS Range

for Full-Year 2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 10.20 $ 10.70 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 0.06 0.06 Net gain on sale of business (ii) (1.08 ) (1.08 ) Other matters (iii) 0.10 0.10 Impairment charge (iv) 0.33 0.33 Tax item - Mexico (v) 0.06 0.06 Other tax matters (vi) 0.03 0.03 Adjusted EPS $ 9.70 $ 10.20

Für die Erläuterungen (i) bis (vi) siehe Erläuterungen (i) bis (vi), die in der Überleitung des auf Ingredion entfallenden GAAP-Reingewinns und des verwässerten EPS auf den auf Ingredion entfallenden, nicht auf GAAP basierenden bereinigten Nettogewinn und im bereinigten verwässerten EPS enthalten sind.





Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate ("GAAP ETR")

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate ("Adjusted ETR")

(Unaudited) Expected Effective Income Tax Rate Range

for Full-Year 2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 27.0 % 28.0 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) - % - % Net gain on sale of business (ii) 1.3 % 1.3 % Other matters (iii) (0.1 %) (0.1 %) Impairment charge (iv) (1.0 %) (1.0 %) Tax item - Mexico (v) (0.5 %) (0.5 %) Other tax matters (vi) (0.2 %) (0.2 %) Adjusted ETR 26.5 % 27.5 %

Für die Erläuterungen (i) bis (vi) siehe Erläuterungen (i) bis (vi), die in der Überleitung des auf Ingredion entfallenden GAAP-Reingewinns und des verwässerten EPS auf den auf Ingredion entfallenden, nicht auf GAAP basierenden bereinigten Nettogewinn und im bereinigten verwässerten EPS enthalten sind.

