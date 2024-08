Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung vom ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim vom 8. August 2024:ZEW-Analyse fordert bessere Rahmenbedingungen für grüne InvestitionenAngesichts der drängenden globalen Herausforderungen, insbesondere des Klimawandels, müssen Unternehmen verstärkt in transformative Projekte investieren. Dabei ist eine bessere Verzahnung von Bankensystem und Kapitalmärkten in Europa entscheidend. Angesichts der Transformation der Wirtschaft muss die Mobilisierung von privaten Finanzmitteln gefördert werden, zum Beispiel über Verbriefungen. Eine Verbriefung ist der Prozess, bei dem Finanzforderungen oder Vermögenswerte gebündelt und in handelbare Wertpapiere umgewandelt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...