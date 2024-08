Mainz (ots) -Woche 36/24Dienstag, 03.09.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:22.30 Meine Stiefmutter ist ein Alien(My Stepmother is an Alien)Steven Mills Dan AykroydCeleste Martin Kim BasingerRon Mills Jon LovitzJessie Mills Alyson HanniganRegie: Richard BenjaminUSA 19880.10 Killing EveDas perfekte Paar0.50 Killing EveGemeinsam auf der Flucht1.30 Der junge Inspektor MorsePassagiere3.00 Terra XDie Geschichte des Essens - VorspeiseMit Christian Rach3.45 Terra XDie Geschichte des Essens - HauptspeiseMit Christian Rach4.30 Terra XDie Geschichte des Essens - DessertMit Christian Rach5.15 Terra X-6.00 Fürst Pückler - Playboy, Pascha, Visionär(vom 1.3.2016)Deutschland 2015(Der Spielfilm "Eat Pray Love" entfällt, "Wein - Eine Geschichte durch Jahrtausende" wird auf Mittwoch, 04.09.2024, verschoben.)Mittwoch, 04.09.Bitte Programmänderung beachten:6.00 Terra XWein - Eine Geschichte durch JahrtausendeFilm von Martin Papirowski(vom 8.10.2023)Deutschland 2023..................................................................23.15 District 9Wikus Van De Merwe Sharlto CopleyKoobus Venter David JamesChristopher Johnson Jason CopeTania Vanessa HaywoodFundiswa Mhlanga Mandla GadukaRegie: Neill BlomkampUSA 20090.55 Die glorreichen 10Die größten Junkies der Geschichte1.40 Die glorreichen 10Die größten Sonderlinge der Geschichte2.25 Sketch HistoryNeues von gestern2.50 Terra XWem gehört die Welt? - Eine Geschichte des ReichtumsVom Acker zum Imperium3.35 Terra XWem gehört die Welt? - Eine Geschichte des ReichtumsVon Fürsten und Kaufleuten4.15 Terra XWem gehört die Welt? - Eine Geschichte des ReichtumsVon der Macht des Marktes5.00 Terra XDrogen - Eine Weltgeschichte1. Zwischen Rausch und Nahrung5.45 Terra XDrogen - Eine Weltgeschichte2. Zwischen Medizin und Missbrauch(Die Sendung "Ekel - was steckt dahinter?" wird auf Donnerstag, 05.09.2024, verschoben. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen. Der Spielfilm "Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast" entfällt.)Donnerstag, 05.09.Bitte Programmänderung beachten:6.30 Terra XploreEkel - was steckt dahinter?(ZDF 18.4.2024)Deutschland 2024(Die Sendung "Über_Leben" entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5839976