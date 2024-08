Solana News: Allzeithoch für SOL! Was ist hier möglich?

Mit einem deutlichen Kursplus in der Breite hellt sich das Chartbild bei vielen Kryptowährungen wieder deutlich auf. Solana gewinnt in den letzten 24 Stunden sogar um rund 8 Prozent, bei anderen Altcoins sind es deutlich weniger Kursgewinne. Die Marktbreite steigt um 5 Prozent, womit auch klar ist, dass sich bei SOL erneut eine relative Stärke offenbart.

Die Kryptowährung Solana, die auf Marktrang 4 mit einer Bewertung von 75 Milliarden US-Dollar rangiert, erreicht damit auch ein neues Allzeithoch.

JUST IN: SOL is now approaching an All-Time High against Ethereum. SOL/ETH pair is up 7% on the day pic.twitter.com/dxvJFSH08J - SolanaFloor (@SolanaFloor) August 6, 2024

Der SOL/ETH-Paar-Wert erreichte danach kürzlich ein Allzeithoch, da Solana (SOL) im Vergleich zu Ethereum (ETH) deutlich an Stärke gewinnt. Mit einem Anstieg von 7 Prozent am Tag zeigt Solana die wachsende Dominanz und Marktakzeptanz, was das Interesse an SOL steigert und es gegenüber ETH auf ein neues Niveau hebt. Solana statt Ethereum? Das ist zuletzt die Devise vieler prozyklischer Investoren.

Auch wenn Solana (SOL) nicht auf einem Allzeithoch gegen den US-Dollar notiert, zeigt der Anstieg gegenüber Ethereum (ETH) dennoch die Stärke von SOL. Diese Entwicklung offenbart, dass Solana im Vergleich zu anderen Kryptowährungen an Boden gewinnt und sich zuletzt als überlegenes Investment erweist.

Solana Alternative: Momentum bei Base - explodiert Base Dawgz um 100x?

Dennoch ist Solana natürlich eine Top 5 Kryptowährung, die sich nicht so einfach vervielfachen kann. Wer spekulativer agiert, kann auch auf kleinere Coins setzen.

Base Dawgz ($DAWGZ) konnte dabei in seinem Presale schon rund 3 Millionen US-Dollar einnehmen. Dies scheint durchaus ein Statement, insbesondere in einer Zeit, in der der Kryptomarkt insgesamt einer Korrektur unterliegt. Der Erfolg dieses neuen Meme-Coins, der auf der Layer-2-Blockchain Base aufbaut, offenbart die initiale Nachfrage. Die Base-Blockchain hat im Juli zuletzt ein weiteres starkes Wachstum verzeichnet, was die positive Entwicklung von Base Dawgz zusätzlich unterstützen könnte. Denn Stärke auf Base kommt auch den Meme-Coins zugute.

Zum Base Dawgz Presale

Das Projekt profitiert hier von der engen Verbindung zur Base-Blockchain, die über eine umfangreiche Benutzerbasis verfügt, insbesondere durch ihre Assoziation mit Coinbase. Sollte es Base gelingen, diese Nutzer effektiv einzubinden, könnte dies zu einem signifikanten Anstieg der Liquidität auf der Plattform führen, wovon auch $DAWGZ profitieren würde. Denn spekulatives Kapital kommt ebenfalls zu erfolgreichen Blockchains, womit erneut eine Meme-Coin-Saison anstehen könnte.

Ein Beispiel für den Erfolg derartiger Projekte auf der Base-Blockchain ist Brett ($BRETT). Dies ist der führende und wertvollste Meme-Coin, der seit Februar eine Wertsteigerung von über 100.000 Prozent erfahren hat. Base Dawgz könnte in die Fußstapfen dieses Erfolgs treten - folgt DAWGZ also auf BRETT?

Neben der starken Verankerung in der Base-Blockchain bietet Base Dawgz eine umfassende Multichain-Funktionalität. Durch die Integration fortschrittlicher Technologien wie der Wormhole- und Portal-Bridge ist es dem Projekt möglich, auf mehreren Blockchains wie Ethereum, Solana, Avalanche und Binance Smart Chain gleichzeitig präsent zu sein. Diese Interoperabilität erlaubt es Base Dawgz, die Vorteile jeder dieser Blockchains zu nutzen - von der Sicherheit von Ethereum bis hin zu den schnellen Transaktionszeiten von Base und Solana. Diese Multichain-Fähigkeit verleiht Base Dawgz eine starke Flexibilität und erhöht die Attraktivität für Investoren und Entwickler.

Zum Base Dawgz Presale

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von Base Dawgz ist das Engagement der Community. Das Projekt fördert die Beteiligung seiner Anhänger durch verschiedene Belohnungsprogramme, wie das "Be Social for Airdrop"-Programm. Hierbei können Nutzer durch das Teilen von Memes und anderen Inhalten über Base Dawgz Punkte sammeln, die später gegen $DAWGZ-Token eingelöst werden können. Diese Anreizstruktur, kombiniert mit der auffälligen Ästhetik des Projekts, dürfte das virale Potenzial von Base Dawgz erheblich steigern.

Die langfristige Strategie des Teams hinter Base Dawgz ist ehrgeizig und umfasst mehrere Phasen, die von der Einführung des Presales über die Stärkung der Community bis hin zu umfangreichen Marketingkampagnen reichen.

In den kommenden Tagen könnte sich für Investoren die Möglichkeit bieten, von dieser dynamischen Entwicklung zu profitieren. Denn in rund vier Tagen steigt der Preis für DAWGZ das nächste Mal. Wer noch für 0,007141 US-Dollar einsteigen möchte, muss sich also beeilen. Direkt im Anschluss lassen sich die Token für 931 Prozent APY staken. Der Kauf ist einfach über die Website möglich. Anleger müssen nur das Wallet verbinden und können dann DAWGZ mit ETH, BNB, USDT, AVAX oder SOL kaufen.

Zum Base Dawgz Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.