FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall nach den detaillierten Quartalszahlen von 556 auf 558 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe die Erwartungen beim Umsatz- und Ergebniswachstum deutlich übertroffen, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Rheinmetall bleibe in seinen Augen einer der am stärksten wachsenden und zugleich einer der profitabelsten Rüstungskonzerne./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / 16:12 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / 16:20 / MESZ



ISIN: DE0007030009