NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Under Armour sind am Donnerstag nach Zahlen um 19 Prozent auf 7,71 US-Dollar nach oben gesprungen. Damit dämmte der US-Sportwarenhersteller das Kursminus seit Jahresbeginn auf gut 12 Prozent ein. Under Armour übertraf im ersten Geschäftsquartal die Markterwartungen und hob die Jahresziele an. Die Titel des großen heimischen Konkurrenten Nike gewannen zuletzt 1,8 Prozent.

Under Armour "bewegt sich in die richtige Richtung", lobte ein Analyst. Allerdings liege der Ausblick auf die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2024/25 unter den Erwartungen, monierte JPMorgan-Experte Matthew Boss./gl/he