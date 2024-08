The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.08.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.08.2024



ISIN Name

CA36468M1005 GAMELANCER MEDIA CORP.

CA9035104020 UGE INTERNATIONAL LTD

CA91822J2020 VBI VACCINES INC.

DE000A3H2XW6 MORPHOSYS AG WA 20/25

IT0005582033 GO INTERNET S.P.A.

US05605F1049 BW LPG LTD ADR DL-,01

US45784J1051 INNOVATE CORP. DL-,01

US6177602025 MORPHOSYS AG SP.ADR(TEMP)