Under Armour verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen deutlichen Umsatzrückgang und rutschte in die roten Zahlen. Der Sportartikelhersteller meldete einen Umsatz von 1,18 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 10,1% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders stark war der Einbruch in Nordamerika mit einem Minus von 14,2%. Der Nettoverlust belief sich auf 305,4 Millionen Euro, verglichen mit einem Gewinn von 10 Millionen Euro im Vorjahr.

Ausblick für das Gesamtjahr angepasst

Trotz der schwachen Quartalsergebnisse hält Under Armour an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. Das Unternehmen erwartet weiterhin einen Umsatzrückgang im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Die Gewinnerwartung wurde leicht nach oben korrigiert. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet Under Armour nun mit einem bereinigten [...]

