NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat es am Donnerstag in einem schwankungsreichen Handel wieder über die Marke von 1,09 US-Dollar geschafft. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung in New York 1,0915 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0930 (Mittwoch: 1,0922) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9149 (0,9155) Euro gekostet.

Überraschend gute Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt hatten den Euro bis auf 1,0882 Dollar sinken lassen. Von hier aus machte er aber wieder Boden gut.

In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker als erwartet gefallen. Allerdings wurde der Wert der Vorwoche nach oben revidiert und liegt damit nun so hoch wie zuletzt vor einem Jahr. An den Finanzmärkten werden die wöchentlichen Erstanträge stark beachtet, weil sie als zeitnaher Indikator für den US-Arbeitsmarkt gelten. Der Jobmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Die Daten standen besonders im Blick, nachdem der monatliche Arbeitsmarktbericht am Freitag schwach ausgefallen war und Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelöst hatte, die auch den Dollar unter Druck brachten. Die Erstanträge dämpften die Sorgen um die US-Wirtschaft.

"Die Erstanträge deuten vorerst eher auf eine leichte Verlangsamung als auf eine sich anbahnende Rezession hin", kommentierte Ian Shepherdson, Chefvolkswirt bei Pantheon Macroeconomics. Man erwarte jedoch eine weitere Abschwächung am Arbeitsmarkt. Dies spreche für große Zinssenkungen um September, November und Dezember, schreibt Shepherdson. Eine vorgezogene Zinssenkung sei jedoch unwahrscheinlich, da die Verschlechterung am Arbeitsmarkt nicht so schnell voran gehe./jsl/he/gl/he